建宮170週年青山王祭 遶境民俗技藝接連登場

（中央社記者楊淑閔台北9日電）適逢建宮170週年，北市民政局自9日起一連3天展開「2025青山王祭」活動，並有北管、舞獅跳樁、鼓陣展演登場。市長蔣萬安今天參與暗訪首日的起轎儀式，允諾全力支持青山宮盛會。

民政局說明，「2025青山王祭」主題為台北讚，今年艋舺青山宮暗訪及遶境活動自9日至11日舉辦，適逢靈安尊王來台170週年，具百年歷史的青山王祭，由青山王每歲率領官將首巡行艋舺，寓意「賞善罰惡、掃除惡煞、安定民心」，而冊封官職的駕前護衛枷、鎖將軍，作為隨行八將團，他們的臉譜並以全台少見的紅臉、綠臉著稱。

今天是活動首日，信眾簇擁青山王轎、人聲鼎沸。蔣萬安特地出席活動，恭請青山王爺升壇，參與起轎儀式。他說，青山王是萬華最重要的信仰中心，將全力支持青山宮盛會，包含捷運板南線已推出「青山王彩繪列車」及月台燈箱行銷青山王祭典，今年的西門町藝文紅壇規模也再升級，要讓傳統文化擴散到全市。

接著述及推動萬華地方建設，他說，萬大線第一期捷運車輛，去年11月已運抵台灣，將拚2027年通車；艋舺公園改造工程也啟動了，預計明年8月完工；還要全速推動第一果菜市場與魚市場改建。

民政局說，10日傍晚6時起，無形文化資產台北共樂軒北管、台北慶和館舞獅跳樁及焰陽劇坊鼓陣將接續登場，讓民眾體驗傳統民俗文化的廟會氛圍，當晚7時30分起，並有26輛以艋舺人文與民俗故事為主軸所打造的真人藝閣車，將行經西門町，讓人近距離觀賞傳統藝術及在地傳說。

此外，民政局說，還有來自日本的伏木曳山祭，將一起慶祝青山王祭，白天可欣賞山車上巧奪天工的漆藝與雕刻裝飾，晚上則有百盞燈籠點亮，置身夢幻般的祭典氛圍。（編輯：方沛清）1141209