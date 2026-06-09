建廟逾360年 安平弘濟宮首度舉辦汲取午時水慶端午活動
台南安平地區歷史最的廟宇弘濟宮迎接今年端午節，將於6月19日開放百年古井，舉辦汲取午時祈福活動，並搭配致贈相關過節小禮品；市議員林美燕、盧崑福9日共同召開記者會協助宣導，籲請各地民眾和遊客踴躍到場參與，承續先民敬天惜水的精神，祈求闔家平安、鄉里和諧、歲歲吉祥。
安平弘濟宮創建於明永曆15年（西元1661年），迄今逾360年，奉祀金王爺、溫王爺與池府千歲，為灰磘尾社聚落的信仰核心；廟旁磘尾古井長年是附近居民日常飲用的甘泉，從未枯竭。
市議員林美燕說，灰磘尾社聚落居民以往常取用古井的午時水，搭配傳統的艾草去毒，弘濟宮今年首度舉辦公眾取用午時水，傳承歷史極有意義；林美燕接班人葉翰勳表示，午時水象徵吉祥如意，民眾須牢記限定在端午中午汲取才有祈福的效果。
市議員盧崑福指出，他在百年古井附近長大，聽說過許多古井奇聞，例如有人取用百年古井的午時水，保存多年後的水質仍維持不變，希望民眾不要錯過這次體驗的機會。
弘濟宮主委盧詠騰說，該處古井由安平區公所負責維護，井水長年清澈，但禁止生飲，提醒參與汲取午時水的民眾須煮沸後飲用；總幹事黃鴻龍指出，活動從上午9時開始，安排民俗藝陣表演及市集活動，上午11時親子立蛋，中午12時汲取午時水，12時30分以小朋友打水仗壓軸，廟方免費限量提供盛水的空瓶和水槍，還有致贈粽子、艾草研製的精油露。活動地點在安平區運河路40巷3號的弘濟宮廟前廣場。
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