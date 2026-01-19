建廟150年傳承不斷 嘉縣白杞寮平安遶境推動文化助學

百年宗教遶境活動結合文化助學，嘉縣竹崎鄉白杞寮玉山岩「黃蜂出巢，平安守護」活動，初期已募得18萬元助學鼓勵金，全數捐出嘉惠學子。（圖：內埔國小提供）

嘉義縣竹崎鄉傳承逾百年的「白杞寮迎觀音請媽祖」平安遶境，已登錄為縣定無形文化資產。今年適逢白杞寮玉山岩建廟150年，地方人士推出「黃蜂出巢，平安守護」文化助學活動，以義賣平安蜂布偶等方式募款，初期募得助學鼓勵金18萬元，已於19日全數捐出，鼓勵在地學子努力向學。

捐款活動上，竹崎鄉內埔國小一到六年級的多位小朋友紛紛上台表達心情，以對家人、同學的感謝話語傳遞幸福；幼兒園小朋友也以舞蹈表達對老師、家人的感恩之情。

廣告 廣告

義賣背有觀音佛祖香火的「白杞寮平安蜂布偶」，鼓勵在地學子努力向學。（圖：內埔國小提供）

嘉義縣白杞寮觀音佛祖遶境文化發展協會理事長曾春築表示，文化助學行動是緣起於在地流傳久遠的「黃蜂出巢、賢人輩出」耆老傳說。把背有觀音佛祖香火的「白杞寮平安蜂布偶」，致贈給轄區內的內埔國小、桃源國小及昇平國中學子，期望促進學子對家鄉文化的認同與關注。

活動策劃志工江武忠表示，凡學生在學業表現、技能培養或行為態度等面向有所進步，皆可經由教師評估後獲頒鼓勵金，肯定學生努力與成長。也籲請社會各界持續認購平安蜂，大力支持偏鄉教育。平安蜂認購點包括內埔村新玉成餅店及嘉義市金冠書局、維欣牙醫診所及火炭埔蔬果行。

嘉義縣竹崎鄉白杞寮玉山岩「白杞寮迎觀音請媽祖」平安遶境，今年將於國曆3月7、8日二天舉行，全程約46公里，結合香路越野行走體驗，民眾可自由參與隨行。3月6至8日白杞寮文化祭同步登場，透過多達70個攤位的市集與精彩表演，邀請民眾一同見證無形文化資產與文化助學交織而成的在地力量。（龐清廉報導）