建德幼兒園圍牆翻新 提升通學安全

基隆市政府教育處與工務處合作，配合人行道改善工程完成建德幼兒園圍牆全面翻新。（基隆市政府提供）

記者楊耀華∕基隆報導

基隆市立建德幼兒園走過四十五個年頭，為持續優化幼兒學習環境並提升校園周邊通行安全，基隆市政府教育處與工務處合作，配合人行道改善工程完成建德幼兒園圍牆全面翻新，讓老園所展現嶄新風貌。

教育處表示，此次工程納入市府整體人行道與通學環境改善計畫，透過圍牆更新、動線整合與視覺改善，不僅強化校園周邊安全性，也讓接送動線更加順暢，使家長能安心在校園外守望孩子，營造對幼兒、家長及社區都更友善的公共空間。工程完成後，整體環境更加明亮通透，有效提升校園周邊行走安全，落實「孩子安心、家長放心」的教育目標。

教育處長徐嬿立說，市府自一一二年起共計投入一點三八億元改善全市四十四所公立幼兒園教學環境，一一五年更再爭取六千二百萬元，預計改善二十四園，並協助幼兒園加裝監視設備，維護幼兒安全。幼兒園環改不只是硬體改善，更回應家長與社區對校園安全的期待，展現市府對幼兒安全與學習環境品質的高度重視。

建德幼兒園園長翁錦華表示，幼兒園能在立校一十五週年之際完成圍牆更新，別具意義，許多家長每天在圍牆外陪伴孩子早操的身影，是園所最珍貴的畫面，感謝市府與教育處的支持，讓孩子在安全無虞的環境中學習成長，也為校園注入新的活力。