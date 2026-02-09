建德幼兒園圍牆翻新 老校園展現新風貌

建德幼兒園立校45年大變身，教育處與工務處聯手翻新圍牆護學童。（圖：教育處提供）

基隆市立建德幼兒園走過45個年頭，為持續優化幼兒學習環境，並提升校園周邊通行安全，市政府教育處與工務處合作市府人行道改善工程，完成建德幼兒園圍牆全面翻新，讓老園所展現嶄新風貌，再現教育新風華。

教育處表示，這次工程係與工務處合作，納入市府整體人行道與通學環境改善計畫，透過圍牆更新、動線整合與視覺改善，不僅強化校園周邊安全性，也讓接送動線更加順暢，使家長能安心在校園外守望孩子，營造對幼兒、家長及社區都更友善的公共空間；工程完成後，整體環境將更加明亮通透，有效提升校園周邊行走安全，落實「孩子安心、家長放心」的教育目標。

教育處長徐嬿立說明，市府自112年起共投入1.38億元，改善全市44所公立幼兒園教學環境，115年更再爭取6,200萬元，預計改善24園，並協助幼兒園加裝監視設備，維護幼兒安全。幼兒園環改不只是硬體改善，更回應家長與社區對校園安全的期待，展現市府對幼兒安全與學習環境品質的高度重視。未來教育處將持續盤點各園所需求，逐步推動校園及周邊環境優化。

建德幼兒園園長翁錦華表示，幼兒園立校45周年之際，能完成圍牆更新，別具意義。許多家長每天在圍牆外，陪伴孩子早操的身影，是園所最珍貴的畫面，感謝市府與教育處的支持，讓孩子在安全無虞的環境中學習成長，也為校園注入新的活力。

教育處強調，學前教育是孩子成長的重要起點，未來，將持續結合城市建設與教育發展，從安全、環境到學習品質全面提升，讓每一所幼兒園，都成為孩子安心探索、快樂成長的起點。