建房產界生存戰開打，少做「這件事」資產恐變廢紙！
財經中心／師瑞德報導
過去二十年，台灣房地產的獲利邏輯十分明確，買地、蓋房、銷售、退場。這種依賴土地增值與開發利潤的單一路徑，支撐了台灣無數建商從區域開發起家，累積龐大資產。但隨著政策風向、利率環境與國際市場結構的改變，這條道路正迅速走向盡頭。
ALLinAI商學院共同創辦人謝銘元指出：「一個時代結束了。從今以後，單靠『蓋房子賺錢』將難以為繼。不動產企業要活得下來，就必須從建設者轉型為經營者，把資產當作會長期生利的經濟體來管理，這是一場關乎生存的根本性變革。」
遊戲規則已經改寫：開發思維走入死胡同
房地產業正面臨結構性的轉折。謝銘元指出，原本撐起開發獲利邏輯的三大支柱——人口紅利、資金寬鬆、土地飆漲，已經不復存在。根據國際數據，截至2024年第三季，紐約、舊金山與倫敦等全球主要城市A級商辦的空置率普遍突破15%以上，部分甚至超過30%。台灣雖仍相對穩定，但商辦與零售地產租金報酬率逐年下滑，顯示資產報酬的結構壓力正在醞釀。
此外，遠距工作模式成為常態，電商與AI服務衝擊實體零售，傳統「二房東」收租模式面臨租戶流失與空間功能過時的風險。同時，全球投資人也對ESG（環境、社會與治理）標準提出更高要求，從綠建築認證、能源效率到社區參與，資產營運門檻全面升級。
「這些轉變代表單靠開發新案、賣房變現的模式已經走不下去。開發商不能只會蓋，要會養、會管、會創收。」謝銘元強調，從短期套利到長期經營，是未來的唯一解。
國際巨頭示範資產煉金術：三種模型穿越週期
在全球市場中，早已有不少不動產巨頭完成了從開發商到資產管理者的蛻變。謝銘元指出，觀察這些企業如何面對週期變動與市場重構，是台灣業者的最好借鏡。
以美國黑石為例，其「買入—修復—出售」的策略，不僅在酒店業，更在物流與生命科學地產領域取得成功。黑石收購希爾頓後大刀闊斧改革，從管理制度、數位轉型到資本結構全面重整，再將其重新上市，實現數十億美元的退出報酬。這是一場對資產價值進行深度重塑的經營樣本。
日本三井不動產則另闢蹊徑。三井早已放棄只靠住宅銷售獲利的模式，轉向打造涵蓋「辦公大樓長租、商場營運、開發轉售、資產證券化與物業管理」的五合一系統。其東京市中心的自持商辦與購物中心，不僅提供穩定的現金流，也成為證券化的核心資產。危機時期靠租金穩住基本盤，景氣上行時靠開發與轉售擴大利潤，是其屢次穿越週期的關鍵。
新加坡GIC則採取極度長線的核心資產持有策略。它專注於全球一線城市的黃金地段不動產，如倫敦Broadgate金融園區，即使在脫歐與疫情重創下仍能維持高租金與低空置率。GIC相信，優質資產長期持有，靠租金穩健複利，才是抵禦經濟風暴與地緣變局的最佳方法。
這些模型雖然策略不同，但都以「營運力」為核心，「長期穩定現金流」為目標。謝銘元指出：「這種轉型不是口號，而是結構性升級。要從『看地眼光』進化為『管資產的能力』，這是一整套團隊、文化與技術的重構。」
關鍵指標再定義：NOI 與 Cap Rate 才是勝負分水嶺
在資產管理邏輯下，不動產的價值不再只是「市價 X 面積」，而是看它能創造多少營運現金流。這就牽涉到兩個核心指標：NOI（營運淨收入）與Cap Rate（資本化率）。
NOI代表一棟大樓在扣除稅費、管理、人事、維護後能實際進帳的租金盈餘。越高的NOI，代表營運效率越佳。而Cap Rate則是投資市場對資產的報酬率期待：當NOI固定時，Cap Rate下降，資產估值就會上升，反之則下滑。
在這兩個數據背後，藏的是資產營運能力、租戶結構、品牌吸引力、節能設備、智慧管理系統、甚至社群體驗設計。謝銘元指出：「過去是拼坪效、建材與景觀；現在要拼租戶黏著度、管理科技與永續指標。這場轉型的深度，遠超過傳統業者想像。」
台灣的轉型契機：從文創園區到AI資產
台灣也不是毫無機會。謝銘元認為，從松菸、華山等文創園區的再造，到信義區A級商辦的品牌化經營，都是資產管理在地化的雛形。接下來，台灣的挑戰與機會，在於是否能夠讓這些「少數成功經驗」升級為「產業標準」。
此外，隨著科技業、AI與生醫產業在台灣落地，對研發總部、企業會館、共享空間、專屬員工住宅等複合型空間的需求激增。建商若能與科技業、金融業合作，打造企業營運型資產，而非單純出售產品，就有機會打造「類REITs」的現金流資產組合，走出新一條產業路徑。
不轉型，就等著被淘汰
「台灣房地產業者，如果還沉浸在過去『高地價、快推案』的獲利邏輯，那下一個十年將會非常辛苦。」謝銘元語重心長地說。
他指出，現在評價一家房地產企業，不能只看它的土地庫存，而要看它擁有多少現金流資產、有多少資產管理專才、有沒有使用科技工具強化營運效率、有沒有ESG的長期佈局。
這場轉型已經開始，而且無法回頭。不是選擇要不要轉型，而是選擇什麼時候轉，轉得多深，轉得夠不夠快。
謝銘元最後強調：「不動產不再只是看得見的水泥鋼筋，而是看不見的營運力與資本邏輯。會管的，比會蓋的更值錢。誰能把資產管理當成核心能力，誰就是未來十年真正的贏家。」
更多三立新聞網報導
今年最後一面！李珠珢變「獨眼龍」 離場前「這動作」暖哭全網
櫃買親自帶隊鍍金！「8」檔就戰鬥位置！
台股單週暴漲逾千點！大盤週線四連紅 「油電燃氣」成唯一敗將
塑化巨人AI附身！南亞攜手日東紡 靠「玻纖布」搶佔稀缺材料供應鏈
其他人也在看
金融股「這檔」獲利奪冠太香！老總曝股利政策 大哥連11日豪砸259億搶貨不手軟
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數本週（11/24~11/28）收在27626.48點，週漲1191.54點、漲幅4.51%。據證交所盤後公布籌碼動向，投信週買超217.9...FTNN新聞網 ・ 1 天前
EPS上看48元！「這檔散熱股」明年液冷營收衝55% 本益比18倍被嫌超跌？AI大爆發推著一路衝
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導輝達公布亮眼第3季財報後，AI產業再度被資本市場推上更高熱度。營收570.1億美元、年增62%，淨利319.1億美元、年增65%，EPS1...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
法人點火提前衝！內資狂敲「14檔新年潛力股」名單曝光 台股明年預期「飆到3萬5」聯發科強勢卡位主舞台
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股在年終震盪中快速換氣，內資與法人趁勢提前啟動2026年度布局，一批被視為「新年交投主旋律」的個股已悄悄躍上資金舞台...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
大摩上調目標價！記憶體「這檔」反遭國家隊出貨破6千張 聯電最悲遭提款11.7億
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導台股加權指數本週（11/24~11/28）收在27626.48點，週漲1191.54點、漲幅4.51%。本週「國家隊」八大公股賣超上市個股排名，有...FTNN新聞網 ・ 1 天前
群聯、光寶科出局！00961成分股換血7進7出 電子五哥「這2檔」強勢補位
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導採月配息、受益人數逾1.8萬的FT臺灣永續高息（00961）最新成分股調整結果出爐，新增「電子五哥」的廣達、仁寶，及瑞昱等7檔...FTNN新聞網 ・ 1 天前
2026AI版圖大洗牌？輝達恐不再一家獨強 「TPU軍團來了」專家預告3檔黑馬將翻身
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股自28554點高檔回落後，一度探至26395點，外資自10月以來更已大舉調節逾5400億元，AI概念股成為結帳重災區，從台積電到...FTNN新聞網 ・ 1 天前
缺貨潮停不下來！這「記憶體模組廠」第3季EPS季增飆逾17倍 總座斷言：2026年前無解
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導記憶體模組廠十銓（4967）看好AI帶動記憶體需求爆發，總經理陳慶文指出，這波記憶體缺貨並非短期行情，而是供給無法追上需...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股AI兩檔主動ETF12月3日同步開募 12月台灣經濟亮點和美國經濟指標速覽數據出爐｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在台股AI題材吸睛，兩檔主動ETF12月3日同步開募；12月台灣經濟亮點：PMI、外資流向與地產高峰論壇；以及12月美國經濟指標速覽：ISM、ADP與初領失業金數據接連出爐！Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
記憶體股像坐雲霄飛車！飆完又跌怎麼辦？專家拆解「真相」：華邦電、南亞科、群聯一次看清楚
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群近日在AI需求拉動下強勢衝高，但股價節奏宛如雲霄飛車，一天跳空、一天下殺，上周才剛歷經劇烈震盪，旋即迎來反...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
15檔年底衝刺股 帶頭跑
2025年進入最後倒數階段，據統計，12月為近十年來台股上漲機率最高月份，市場期盼年底作帳、作夢行情接棒催油門，帶動加權指數延續反彈格局、年底前再拚新高。法人表示，包括緯創、志聖、亞翔等15檔12月漲率高、法人本周加碼股，將扮演年底前最後衝刺的領頭羊。工商時報 ・ 1 天前
盤後籌碼／外資大舉賣超194億 這檔卻買超逾2.5萬張飆8%
台股（28）日逆勢走強，雖外資續賣超194.7億元，但在台積電（2330）上漲5元撐盤下，加權指數仍收漲71.95點、報27,626.48點，成交值4,715億元。三大法人合計賣超29.5億元，其中投信買超48.2億元、自營商買超117億元，外資獨自站在賣方。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
AI升級引爆矽光子熱潮！這檔週噴44%「創歷史新天價」 外資、投信、自營商爭相囤貨
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導隨著AI伺服器的模型參數規模持續放大，帶動資料中心（DataCenter）互連頻寬需求，市場已開始量產1.6T光傳輸產品，預期最快...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
大摩急轉彎喊上1588元！聯發科火力全開 TPU爆量成長預估翻倍、外資全面回頭狂補研判
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導聯發科(2454)這周在台股掀起猛烈旋風，股價一路猛攻，昨日收在1395元、單日飆升55元，短短一周累積狂漲21%，外資對其評價也...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體缺貨潮更嚴重？市場預測2026漲勢「這時間」舒緩：3C成本壓力加劇
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導受到AI資料中心、雲端服務供應商（CSP）帶動記憶體需求成長，全球記憶體市況自8月以來急速上升，並已造成極為嚴重的缺貨潮...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
11月掃貨清單曝光！「這1檔」19萬張買到手軟 「南亞、力積電噴上榜」三大法人逆勢敲進金額破千億
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導本月（11月3日至11月28日）台股加權指數下跌668.26點，跌幅2.36%，三大法人合計賣超4312.38億元。觀察買超個股方面，第一名...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
AI重回焦點！台股周線收紅 法人看好這類股
[NOWnews今日新聞]台股上周五（11/28）延續近期反彈走勢，在重要權值股領漲下，盤中一度大漲超過200點，尾盤漲幅收斂，終場上漲71.95點，收在27626.48點，成交金額4838.16億元...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
地緣風險加深！日經：美光將投資1.5兆日圓建廣島新廠 台灣半導體地位迎衝擊
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導知情人士爆料，美光科技（MicronTechnology）為了因應地緣政治風險升高疑慮，將投資1.5兆日圓（約新台幣3017億元）於日本廣...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
15檔法人回補 火力旺
台股反彈走揚，國際資金再度回流，投資專家認為，短線籌碼面為關注焦點，建議挑選三大法人近一周由賣轉買，回補力道強勁，搭配KD指標正向，包括富邦金、欣興、華邦電等15檔，有望成為年關前的多頭重心。工商時報 ・ 23 小時前
迎AI大爆發！神達美墨新廠2026放量、Q3獲利大增近8成 高層放話：成長「不成問題」
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導神達（3706）27日舉行法說會，總經理何繼武表示，全球經濟在2025年至2026年仍將面臨高度不確定性，但公司因海外布局完整，...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
10月獲利暴增300%！這「光通訊廠」業績升溫 股價連5漲逾27%
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導光通訊廠聯亞（3081）受惠於資料中心與高速傳輸需求爆發，營運動能全面升溫。公司近週股價持續走揚，單週大漲逾27%，不過因...FTNN新聞網 ・ 1 天前