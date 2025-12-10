建材展前突失火！廠商用打火機害慘了 主辦單位記點處分

建材展開展前一天，展區內突然起火，目擊民眾一度以為是抽菸釀禍。（圖／目擊民眾提供）

建材展即將在明天（11日）盛大登場，匯集超過2400個攤位，然而今天（10日）中午卻發生一起意外火災事件。參展廠商拍下火舌直衝的驚險畫面，現場人員緊急採取滅火行動。主辦單位澄清，起火原因並非外傳的違規抽菸，而是施工人員違規使用打火機於木皮塑型加工時，不慎引燃去漬油所致。所幸火勢及時被撲滅，無人員傷亡，但主辦單位已對違規廠商進行記點處分。

這起火災事件發生在10日中午11點左右，現場目擊者拍下火勢竄升的畫面。影片中可見，周邊人員嘗試用保溫瓶中的水澆灑，甚至用腳踩踏，但均無法有效控制火勢。所幸不久後，四名人員帶著滅火器趕到現場，才將火勢成功撲滅。

場展內地上有些佈展留下的垃圾，但是參展廠商強調，大家都知道不能明火跟抽菸，對於場內起火很意外。（圖／民眾提供）

有目擊民眾將影片上傳至社群媒體，並聲稱看到「兩三個施作師傅抽了一口，藏在手心，裝沒事，大剌剌在走道上抽，菸味那麼大」，並提到看到有人在踩小火苗。該民眾還發布了地上有垃圾的影片，表示「除了掃菸蒂，還要掃檳榔」。現場影片顯示，施工期間人員和車輛不斷進出，場地內有些垃圾和易燃物堆積。此次建材展將從11日開始，一直持續到14日週日結束，共有近500個國內外廠商參展。

建材展主辦單位也緊急發聲明，澄清這回起火並非抽菸引起。（圖／翻攝主辦單位官網）

大部分參展廠商表示，他們並未親眼目睹火災發生的過程，但都對此事感到十分不可思議。一位參展廠商強調，進場前主辦方就已明確告知禁止明火和抽菸，「我有聽到一次廣播，說禁止在裡面抽菸，本來就都有寫禁止這些事情，但是裝潢公司的人遵不遵守，我們就不知道了。」

建材展開展前有火竄出，是因為有施工人員違規使用打火機。（圖／TVBS）

建材展策展單位已發出聲明，強調這次事件絕非有人違規吸菸所致，而是施工人員違規使用打火機，在進行木皮塑型加工時不慎引燃去漬油。主辦方表示，此次事件沒有造成人員傷亡或財物損失，並已對違規廠商進行記點處分，同時加強安全宣導。由於建材展現場有許多易燃物品，主辦方呼籲所有參與人員提高警覺。值得慶幸的是，這次事件中周邊廠商人員反應迅速，及時將火勢撲滅，將可能的損害降至最低。

