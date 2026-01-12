建案入帳＋併購效益 上曜2025營收倍增

【記者柯安聰台北報導】上曜建設（1316）12月合併營收6.3億元，月增4.13％、年增207.91％；第4季合併營收16.48億元，季增48.29％、年增208.77％；2025年合併營收44.83億元，年增198.6％。在集團多元事業體穩定推進、併購整合效益逐步顯現下，上曜集團整體營運規模持續放大，展現集團化經營帶來的結構性成長動能。



上曜表示，12月營收表現主要來自旗下各事業體營運維持穩定節奏，核心事業建設事業部，積極拓展高品質住宅市場，旗下全新豪宅建案「The King」正式推出，由於特別引入智慧住宅系統，包括AI智慧管控、智能機器人，智能照明、節能空調與能源管理平台，配合建案全程使用低碳環保建材，不僅落實上曜對永續建築及ESG的承諾，同時，隨著陸續交屋入帳，也為上曜本業帶來良好的業績挹注，加上子公司事業體佈局展現良好的營運成長，創造上曜集團單月、單季及全年營運表現皆維持良好水準。



上曜集團目前在手未交屋的成屋與預售屋加總總銷達469.8億元，其中，旗下重量級指標案之一「國王湖」，位於台南市安南區九份子重劃區，目前按照進度推進，預計今年第2季將開始潛銷，總銷達200億元。加上隨著集團多元產業營運架構日益完整，營收來源趨於多元化，有效降低單一產業波動對整體營運的影響，並進一步提升集團整體經營韌性。



上曜集團近年積極推動集團轉型，從傳統建設與化工產業，跨足至高齡化社會最需要的長照與生技領域。受惠於南部房市剛性需求不墜，以及化工材料垂直整合效益顯現，集團 2025 年初營運表現亮眼。上曜董事長張祐銘表示，集團目前已形成「地產建設為底氣、高端化工為動能、生技長照為未來」的穩健三角結構，隨著各事業體步入收割期，營收比重將更趨多元健康。



上曜集團強調，未來發展策略將著重於三大事業體的綜效發揮。建設部門提供長照據點的硬體開發，化工部門提供綠色建材與醫療級材料，生技部門則注入軟體服務靈魂。透過此一生態圈的循環，上曜不僅是南台灣的建設龍頭，更致力於成為全方位的健康生活產業控股集團。（自立電子報2026/1/12）

