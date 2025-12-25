建構二代艦重要推手 前海軍總司令葉昌桐辭世 享耆壽98歲

身為建構現今海軍的重要推手，據證實，退役上將葉昌桐已於今天清晨病逝於國軍三軍總醫院，享耆壽98歲。（中時資料照，王興田攝）

前海軍總司令葉昌桐於民國70年代領導推動海軍「光華計畫」，陸續建構成功級艦、康定級艦等當今海軍主力艦艇，成為海軍二代艦的重要推手；然而，據了解證實，退役上將葉昌桐已於今天清晨病逝於國軍三軍總醫院，享耆壽98歲。

葉昌桐民國17年生於福州，長大後畢業於海軍官校38年班，並擔任過海軍維源、中明、太康、南陽等軍艦艦長，亦曾赴美國海軍戰爭學院指揮班受訓。升遷後的葉昌桐還曾陸續擔任總統府第三局副局長、海軍第一驅逐艦隊艦隊長、海軍總司令部副參謀長、海軍第一軍區司令，國防部參謀本部聯五次長兼中科院院長，負責處理計畫參謀業務。

民國74年12月晉升海軍二級上將接任副參謀總長，並於民國77年6月1日起擔任海軍總司令（現直稱海軍司令）直至民國81年5月1日卸任，改調三軍大學校長、總統府戰略顧問。

葉昌桐於民國70年代擔任國防部聯五計畫次長及海軍總司令期間，協調海軍與參謀本部大力推動「光華一號」、「光華二號」等計畫，領導我國建造「成功級」巡防艦、拍板採購原稱拉法葉的法製「康定級」巡防艦，並且推動向美方租購「諾克斯級」巡防艦，組成新一代陽字號艦隊；葉昌桐可說是我國海軍建構二代艦計畫的重要推手，這些艦艇如今仍多在主力線上服役。

據報導，葉昌桐的本職學能非常強，外語能力也極佳，曾於民國58年任南陽艦長時，單艦遠航超過1萬2000浬，赴澳洲參加紀念庫克船長發現澳洲200周年活動，並一人接受多位外媒採訪。作家李志德也形容，葉昌桐推動了海軍自甲午戰爭以後規模最大的建軍計畫。

舊部屬、退役海軍中將蘭寧利則形容，葉昌桐對世界海軍的發展趨勢有非常正確的看法，知道海軍應該做什麼，尤其他大部分時間任職計畫部門，對國軍的建軍有非常大貢獻。

