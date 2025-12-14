建構全社會防衛韌性 賴總統：宗教團體是不可或缺的一環

賴清德總統今天(14日)下午出席一場宗教感恩大會時指出，台灣面臨地緣政治、極端氣候等嚴峻挑戰，政府正在積極推動全社會防衛韌性，這不只是要靠軍隊、政府，更要仰賴民間社會的每一份力量，而宗教團體正是建構這股韌性不可或缺的一環。

賴清德總統出席一貫道白陽祖師傳道120週年紀念感恩大會，並在致詞時承諾，一定會盡他所能，率領國人確保台灣安全，同時致力於經濟發展，讓經濟果實為全國人民所共享。

賴總統表示，當前世界局勢變化很大，台灣面臨嚴峻考驗，希望宗教團體能與政府站在一起，一同建構全社會防衛韌性。總統說：『(原音)但是我也希望大家能夠了解，現在的世界局勢變化很大，無論是地緣政治的挑戰，還是極端氣候帶來的複合式災害，台灣都面臨著嚴峻的考驗。為了守護我們共同的家園，政府正在積極推動全社會防衛韌性，不只是靠軍隊、靠政府，更要靠民間社會的每一份力量，而宗教團體正是建構這股韌性不可或缺的一環。』

賴總統指出，平時道場是修身養性、凝聚情感的中心，但當災變發生時，就能夠成為緊急避難、物資集散以及心靈安頓的據點，期盼大家未來能繼續推廣防災觀念，並與政府合作，建構台灣更堅實的防災體系，當國家需要時，成為穩定社會秩序、協助救災復原的實質力量。