建構創新能量 義隆電子研發總部上梁
義隆電子30日舉辦AI智慧園區研發總部上樑典禮，新竹縣政府秘書長李安妤、義隆電子董事長葉儀皓及多家科技公司等人出席，一同見證AI智慧園區最後一塊拼圖完成。秘書長李安妤表示，總部完工後將成為大新竹地區的全新地標，期待於園區全面營運後，讓新竹縣往文化、科技、智慧城的城市願景再邁進。
義隆電子董事長葉儀皓表示，感謝楊文科縣長打造AI智慧園區，提供場地並建構創新能量，吸引人才進駐。新總部大樓地上18層、地下4層停車場，結合地理與交通優勢，成為竹北新地標。
義隆電子已投入AI相關研發逾七年，目前公司研發的AI技術已廣泛應用於智慧交通與安全監控領域，未來將持續深化AI技術研發，推動機器人等前瞻性應用場域，並以智慧園區作為創新發展核心，公司也規劃將於總部開幕時，以無人機自動駕駛航拍大樓作為活動亮點，展現產業進步與技術實力。
新竹縣客家文藝研習成果展11/2登場 走入縣府大禮堂體驗客家藝文魅力
【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】為推動客家語言與藝術涵養持續扎根，打造兼具文化深度和族群凝聚的交流平台，新互傳媒 ・ 20 小時前
義隆電AI智慧園區總部大樓今天上樑! 董座：AI雙軸轉型成功找到新應用
觸控IC大廠義隆電竹北AI智慧園區新建研發總部大樓工程進展順利，今天吉時整舉行「研發總部大樓上梁典禮」。義隆電董事長葉儀皓表示，義隆將以新總部為AI研發與創新的平台，義隆成功將現有NB的優勢做到AI雙軸轉型，並強化AI技術，深化車用、智慧交通與邊緣運算布局，並以2027年無人機航拍開幕為象徵，展現義隆在AI轉型路上的長期決心。太報 ・ 1 天前
義隆電攻AI七年啦！無人機空拍揭轉型里程碑 AI智慧園區總部大樓上樑
專精AI邊緣運算(Edge AI)及終端裝置AI(On-Device AI)技術的義隆電子，於今日舉行「AI智慧園區總部大樓上樑典禮」，象徵義隆電子全心致力於AI研發、企業發展再登新里程碑。鏡報 ・ 1 天前
義隆電子竹北AI智慧園區新總部上梁 預計2027啟用
義隆電子的研發總部大樓30日於竹北AI智慧園區舉行上梁典禮，預計建成地上共18層樓地下4層停車場，新大樓除延續原有營運團隊外，正尋求AI合意夥伴，打造兼具研發、創新與智慧應用的高效能基地。新竹縣府祕書長李安妤也表示，縣府承諾協助產業在硬軟體、研發創新等方面，提供產業界優質的發展環境。中時新聞網 ・ 23 小時前
義隆AI智慧園區總部上樑，董座期許2027以無人機航拍揭幕
【財訊快報／記者李純君報導】加大AI邊緣運算(Edge AI)及終端裝置AI(On-Device AI)技術佈局的晶片設計公司義隆電子(2458)，於今日舉行「AI智慧園區總部大樓上樑典禮」，象徵義隆全心致力於AI研發、企業發展再登新里程碑，義隆在AI應用已經在筆電、車輛監控、無人機等領域有時實績，董事長葉儀期許，這個廠區在2027年開幕時，能以自動化無人機航拍來揭幕。義隆AI智慧園區總部大樓位於新竹縣AI智慧園區，建築地上共18層樓地下4層停車場，座落於交通便利且具發展潛力的竹北門戶位置。新大樓除延續原有營運團隊外，正尋求AI合意夥伴，打造兼具研發、創新與智慧應用的高效能基地。未來將以創新之門、AI樞紐為定位，成為串聯公司研發實力與全球市場布局的重要樞紐。義隆於2018年提出「透過AI實現雙軸轉型」- Dual Transformation through AI，即將現有NB筆電的產品AI化，如今年台北電腦展榮獲金牌獎的邊緣運算AI輔助殘障筆電觸控板及AI賦能工控電腦觸控方案，就是現有產品AI化的代表作。另外，透過AI技術再找到新的應用產品，義隆持續和中研院資訊所團隊合作，陸續開發財訊快報 ・ 1 天前
聯電法說／王石：已在美國、新加坡擴產 落實製造地區多元化及均衡布局
晶圓代工大廠聯電今日（10/29）召開第三季法說會公布獲利情形。法人聚焦聯電在海外布局，聯電共同總經理王石表示，公司已在新加坡、美國擴大產能，落實製造地區多元化。從長遠來看，聯電的目標是實現均衡的布局，無論是挑戰還是機會，我們已做好充分準備以面臨改變。太報 ・ 1 天前
義隆AI雙軸轉型 董座：明年AI營收占比上看1成
義隆 (2458-TW) 今 (30) 日舉行研發總部大樓上樑典禮，董事長葉儀晧會後受訪時指出，公司正推動 AI 雙軸轉型，一方面將既有產品 AI 化，另一方面開發全新邊緣 AI 應用，聚焦於「AI 影像辨識」技術，並延伸至智慧交通、無人機與鉅亨網 ・ 23 小時前
造山者沒提的內幕！宣明智揭：聯電當年能成功關鍵是義隆葉儀晧
觸控IC大廠義隆電子今日舉辦AI智慧園區總部大樓上樑典禮，聯電榮譽副董事長宣明智出席祝賀，他表示AI要滲透到每個人就要靠義隆，並揭露一段與義隆電子董事長葉儀晧有關，但電影《造山者》中漏掉沒提到的故事。鏡報 ・ 1 天前
