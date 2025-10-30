建構創新能量 義隆電子研發總部上梁

義隆電子AI智慧園區研發總部上樑典禮。





義隆電子30日舉辦AI智慧園區研發總部上樑典禮，新竹縣政府秘書長李安妤、義隆電子董事長葉儀皓及多家科技公司等人出席，一同見證AI智慧園區最後一塊拼圖完成。秘書長李安妤表示，總部完工後將成為大新竹地區的全新地標，期待於園區全面營運後，讓新竹縣往文化、科技、智慧城的城市願景再邁進。

義隆電子董事長葉儀皓表示，感謝楊文科縣長打造AI智慧園區，提供場地並建構創新能量，吸引人才進駐。新總部大樓地上18層、地下4層停車場，結合地理與交通優勢，成為竹北新地標。

義隆電子已投入AI相關研發逾七年，目前公司研發的AI技術已廣泛應用於智慧交通與安全監控領域，未來將持續深化AI技術研發，推動機器人等前瞻性應用場域，並以智慧園區作為創新發展核心，公司也規劃將於總部開幕時，以無人機自動駕駛航拍大樓作為活動亮點，展現產業進步與技術實力。



