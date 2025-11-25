建構可恃有效防衛力量 賴清德：加速打造台灣之盾、引進偵蒐等新興戰力
記者劉秀敏／台北報導
總統賴清德今（25）日上午主持12月份將官晉任授階典禮時表示，面對威權主義的擴張與科技的快速發展，全球局勢與安全面臨複合式挑戰，台灣必須以更堅定的民主信念，持續發展不對稱戰力，保護區域的和平穩定。近年陸軍持續籌獲先進裝備，未來也將引進各型偵蒐與無人載具等新興戰力，並且建構分層防禦，與有效攔截的防空體系，加速打造「台灣之盾」；而在裝備更新的同時，也要精進戰術戰法，改善資通電作業環境與設備，讓整體戰力更具機動性、彈性與嚇阻效益。
賴清德今日上午主持「中華民國114年12月份將官晉任授階典禮」，致詞時省先向所有榮升的將軍致上最誠摯的祝福，也要向辛勤付出的寶眷表達深深的謝意。晉任象徵新的責任與新的起點，更代表國家對各位多年努力的肯定，期盼各位秉持初衷、持續精進，並打破形式主義的框架，帶領官兵專注於戰備訓練，提升組織效能。
賴清德接著逐一點名，恭喜侯嘉倫、陳宏詩、尹昌榮、黃超政四位晉任中將，各位在聯兵旅戰術對抗操演、戍衛元首安全、武器武裝籌獲以及友盟國家軍事交流合作專案等任務，都充分展現高階將領的專業與格局，表現傑出；也要恭喜葉雲五、楊俊陵、陳家揚、蒙恩、胡雅中、黃耀庭、張博彥、李有恒、簡朝興9位晉任少將，無論是戰備整備、基地測訓、國防工程規劃、醫療精進，或是政戰心輔、後勤整補、法制推展，各位都全力以赴，達到提升官兵生活、精進作戰效能、強化國防力量的目標。
賴清德說，各位中將、少將，長年在不同崗位展現專業與擔當，是國軍重要的中堅力量，大家的領導統御更是推動部隊革新、強化戰力的關鍵。
賴清德指出，面對威權主義的擴張與科技的快速發展，全球的局勢與安全，都面臨了複合式的挑戰。台灣必須以更堅定的民主信念，持續發展不對稱戰力，保護區域的和平穩定。
賴清德表示，近年來，陸軍持續籌獲 M1A2T 戰車、海馬斯遠程多管火箭系統等先進裝備，未來也將引進各型偵蒐與無人載具等新興戰力，並且建構分層防禦，與有效攔截的防空體系，加速打造「台灣之盾」，讓防衛更具深度與韌性。在裝備更新的同時，也要精進戰術戰法，改善資通電作業環境與設備，讓整體戰力更具機動性、彈性與嚇阻效益。
賴清德強調，面對敵方在灰色地帶侵擾不斷變化的手段，期許各位將軍帶領幹部研析敵情、創新戰術思維，結合台灣特殊地理條件，打造國軍更現代化、可恃且有效的防衛力量，確保國家安全與人民福祉。
最後，賴清德也感謝現場所有寶眷，因為有大家的體諒、信任與支持，國軍幹部才能夠全心全力投入工作，守護家園，「再次感謝各位的努力與奉獻，讓我們團結一致，守護國人安全，維護社會安定，讓台灣堅定的走在民主自由的道路上。」
