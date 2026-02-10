建構可複製社區照顧模式 芥菜種會啟動「五股助人網」

《圖說》芥菜種會執行長李肇家(左一)與新北市高齡長期照顧處謝芷芹科長(右三)、社團代表。〈芥菜種會提供〉

【記者葉柏成／新北報導】基督教芥菜種會以「照顧者學校」為核心服務方針，推動照顧者賦能與在地助人者培力，盼從社區端建立更具韌性的照顧支持系統。今（10）日於新北市五股區舉辦「五股助人網」啟動記者會，正式將「照顧者學校」帶入五股，成為北部重要的實踐據點，為在地照顧者注入支持力量。

啟動儀式中，芥菜種會執行長李肇家與新北市政府高齡長期照顧處科長謝芷芹，以及合作夥伴社團法人台灣跑兒城鄉發展策略聯盟協會理事長趙謨立，共同啟動「五股助人網」，象徵服務正式展開。隨後，李肇家為「樂福學堂」長者配戴學生證，祝福課程啟動，並由芥菜種會北區中心培育的「共學師」帶領長者創作年畫，透過描繪與配色進行認知刺激與手眼協調訓練。

李肇家表示，面對家庭照顧責任集中、外部支援不足的現況，芥菜種會自今年起整合兒少、成人到長者的照顧服務，從家庭整體需求出發，透過「照顧者學校」落實「裝備、實踐、差派」三個階段，培育具備照顧技能的助人者，銜接實際服務現場，形成人才可投入、服務可延續的專業路徑。

他指出，「照顧者學校」不僅強化照顧能力，也創造可帶來收入的助人工作，培育社區中被稱為「安安」的助人團隊，角色涵蓋家庭訪視員、家庭陪伴員、支援照顧者與居家陪伴員等，成為陪伴家庭的「類家人」。

此外，芥菜種會並結合社會企業「以工帶振」理念，將具備專業能力的照顧人力差派至有需求的家庭、社區據點，或芥菜種會照顧據點「以樂家園」，讓兒少、長者及有過渡性照顧需求者，能在熟悉的生活環境中獲得穩定陪伴。

李肇家進一步說明，「五股助人網」同時也是芥菜種會成立的第一處失智照顧據點，聚焦回應五股地區失智症照顧壓力、老老照顧與脆弱家庭需求，並設置「樂福學堂」，作為社區照顧支持的入口。透過照顧者培力與「安安」助人團隊的深入陪伴，將零散的鄰里力量轉化為有系統、可延續的支持網絡，協助社區朝向更友善、具照顧韌性的方向發展。