建構台灣軟實力



文/陳 銘 堯

“不欺騙是知識分子的良心；不被騙是作為一個人的尊嚴”

這是一個欺瞞的時代。今天價值的混亂和政治的動盪，大半可以歸咎文化人的失格。在黨國文藝政策誘導下，文學和藝術受到嚴重的扭曲，產生『慢性文藝中毒』，卻難以覺醒。

過去被錯誤的思想教育蒙蔽的人民，需要一個覺醒運動來清洗文化欺騙的遺毒。我們不但需要更多的思想家，我們更需要一個人人會思想的社會。建構台灣軟實力，就從重新認識這三個主義開始。也應把世界當一面鏡子來鑑照出自己。

