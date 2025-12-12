建構安全揭弊機制 竹市府辦《公益揭弊者保護法》說明會

課程深化同仁對法規的理解，進一步營造透明、誠信的行政環境。





為強化對新法《公益揭弊者保護法》認識，並落實揭弊友善文化，新竹市政府12日舉辦「公益揭弊者保護法宣導說明會」，邀請農業部林業及自然保育署新竹分署政風室主任柯宜君授課，吸引市府及所屬機關、學校員工熱烈參與。

市府秘書長張治祥表示，《公益揭弊者保護法》是首部專門保障揭弊者的法律，市府藉由此次宣導說明會，協助同仁清楚掌握揭弊案件的受理流程、保密規範及相關法律責任，確保每件案件都能依法、公正處理。她強調，竹市作為科技重鎮，更必須建立高標準的廉政文化，市府全力落實公益揭弊者保護法，建構安全、友善的揭弊環境，展現推動廉能治理的決心，讓市民切實感受到政府的用心與專業。

政風處表示，此次說明會就新法的規範架構、揭弊程序與權益保障等重點進行講解，協助同仁掌握新法精髓，強化依法行政與廉能治理的實務能力。柯主任並以深入淺出的方式說明《公益揭弊者保護法》的立法意旨，鼓勵公務員及民眾勇於檢舉不法。她針對新法設立「三保、一減、一金」的揭弊保護機制做深入說明，包括「三保」：檢舉人身分保密、人身保護、工作保障；「一減」：減免洩密刑責；以及「一金」：提供獎金，確保揭弊者在檢舉過程中不受打壓或不利對待。

政風處說明，《公益揭弊者保護法》已於7月22日正式施行，無論在受理範圍、程序或保護措施等面向，皆有更具體且周延的規範，期盼透過此次宣導說明會，讓「正義之聲」能勇敢吹哨，使相關保護制度真正落實、發揮效用。



