建構安全與友善的職場：臺大的行動與挑戰
臺大每月安排12次臨場服務，由臺大環安衛中心專業團隊共同執行，為校內教職員提供身心健康支持與全人關懷服務。(圖片來源/授權轉載自國家人力資源論壇；下同)
杜絕職場不法侵害與霸凌，需整合制度、教育、資源與文化層面的持續努力，臺大透過跨部門協作與管理階層的重視，以及全體教職員工共同參與，讓安全、尊重與健康的職場文化成為校園治理的核心價值。
隨著《公務人員保障法》及《公務人員執行職務安全及衛生防護辦法》之修正，不法侵害與職場霸凌防治逐漸受到重視，並促使各機關進一步檢視其組織文化與管理制度。在職場中建立一個安全、尊重與信任的環境，是每個機關不可忽視的重要課題。臺灣大學（簡稱臺大）身為國內高等教育的領頭羊，深知教職員工是學校最寶貴的資產，有責任提供教職員工健全且具支持性的工作環境，持續推動職場安全與友善職場。
制度基礎：明確的通報流程與預防機制
臺大已建立明確的通報與處理流程，對於不法侵害事件的處理，由人事室作為統一受理窗口，依案件屬性分流至相關單位處理，以確保程序正當與保密性。各項流程均依據法令與內部規範進行設計，並透過校內教育訓練與文件公告，使所有教職員清楚知悉其權益與通報管道。
在預防機制方面，環境保護暨職業安全衛生中心（簡稱環安衛中心）已制定「不法侵害危害辨識與風險評估表」及「檢點表」，協助各單位主動評估工作場域中可能出現的風險因子。為強化預防意識，本校校長更簽署並公開宣示「預防不法侵害聲明書」，藉此展現學校對營造安全職場的承諾，並將聲明書全文公布於環安衛中心網站，確保資訊公開透明。
此外，值得注意的是，近期公務人員相關法令對於不法侵害的定義與處理程序已大幅修正，更加強調對受害者的保障與機關的處置責任。然而，在制度適用與實務執行間，如何確保包括教師、研究人員在內的所有教職員均受到同等保障，將是高等教育機構不可忽視的重要議題。
教育與宣導：深化職場安全意識
臺大透過定期舉辦的職場安全工作坊、主題式講座與案例研討，持續推動不法侵害防治之教育訓練與宣導活動，協助教職員了解不法侵害的定義、型態與應對方式。相關活動亦針對不同職責層級設計內容，以單位主管為例，強調其預防與初步處理的角色責任。亦已初步建立主題資源頁面，提供教職員查詢法令與自我學習資料，未來將持續推動數位課程發展，以擴大學習管道並提升普及率。
支援資源：整合諮詢與輔導機制
除制度與教育外，臺大亦提供多元支援資源，協助遭遇職場困擾的教職員工。如本校教職員工全人關懷服務方案，關懷教職員工在身、心、靈、關係等各方面之健康促進及不同人生階段的全人需求，開辦以使用者為中心之全人關懷服務方案。
方案以個案管理模式，提供平時健康促進、重大事件因應之關懷服務，並發展教職員工互挺互助之關懷服務社群。又如委託財團法人華人心理治療研究發展基金會提供之專業多元諮詢服務，包含晤談諮詢、電話諮詢及網路回函等三種方式，每人每年最高可使用4次(50分／次)免費諮詢服務，提供免費且保密的心理健康諮詢服務。此外，如有需要法律協助者，亦可轉介校內法政相關資源或外部合作機構，獲得初步協助。另外，我們也意識到建立對加害者之追蹤性教育與考核機制之重要性，未來將視實務需求與資源狀況研議各項可能方案，以完善整體處理架構。
現實挑戰與持續努力
在制度與資源逐步建構之際，仍有數項挑戰值得關注。首先，職場霸凌事件常因權力結構、文化因素或當事人顧慮而不易通報，需持續透過宣導與信任建立，鼓勵當事人勇於尋求協助。其次，非典型聘用人員（如專案助理、約聘人員）在保障機制上相對弱勢，亦需針對其工作情境進行制度補強與保障延伸。
此外，「友善職場」理念雖已廣為人知，惟尚未正式納入單位績效評量體系，未來可考慮以量化指標方式，鼓勵各單位落實相關政策與行動。文化的改變並非一蹴可幾，需仰賴制度與領導者的持續推動與落實。
臺大舉辦不法侵害演講工作坊
結語：安全職場始於行動
杜絕職場不法侵害與霸凌是一項重大系統性工程，需整合制度、教育、資源與文化層面的持續努力。臺大會一直持續精進，推動教育與資源建設，期能在未來朝向更具韌性與支持性的工作環境前進。希望透過跨部門協作與管理階層的重視，以及全體教職員工共同參與，讓安全、尊重與健康的職場文化將不再是理想，而是成為臺大校園治理的核心價值之一。
本文轉載自《國家人力資源論壇》。更多精彩內容，請<點此>
