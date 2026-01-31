建構完善交通場域 中市府紓解停車需求 北屯區新闢昌平停車場啟用

中市府利用閒置空間活化利用，新闢昌平停車場，2月1日開放民眾使用。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市北屯區昌和公園為周邊居民日常休憩的重要據點，也是舉辦捐血活動及參拜土地公廟的常用場域，人潮往來頻繁，因應民眾停車需求，台中市政府交通局活化松竹路與昌平路口、昌和公園旁閒置空地，新闢建「昌平停車場」，相關工程已順利完工，預計2月1日正式開放使用，將提供21格汽車停車位，協助改善周邊停車環境，提升民眾停車便利性。

市府交通局長葉昭甫指出，昌和公園周邊鄰近住宅聚落、公園綠地及地方信仰中心，無論平日或假日，皆有不少民眾前來散步休憩、運動活動、參與公益捐血，或進行參拜行程，短時間內常出現集中停車需求，過往易出現臨時違規停車情形。新增闢的路外停車場可引導車輛集中停放，減少臨時及違規停車，避免影響車道通行，維持道路行車順暢，提升行人通行安全，改善民眾找車位的困擾，也為地方活動與公園使用提供更完善的交通服務。

台中市北屯區新闢昌平停車場，2月1日開放使用。（圖/記者廖妙茜翻攝）

「民眾需求停車場的心聲，交通局聽到了，也做到了！」葉局長表示，興建昌平停車場克服土地問題，運用活化閒置土地的方式，滿足地方的停車需求。整體規劃上，考量實際使用需求，場內設置植栽複層綠化帶，搭配草皮綠化車格配置，增加基地透水面積，提升雨水入滲效能，有助於降低地表溫度，減緩都市熱島效應，使停車空間自然融入周邊公園綠地環境，兼具實用與景觀功能。

此外，停車場採透水鋪面設計，完善場內動線、標線及相關安全設施，提升停車使用效率與行車安全，增加停車動線的清楚度與行車安全性，讓民眾無論白天或夜間使用，都能安心停放、順利進出停車場。

交通局表示，完善停車環境是提升城市生活品質重要一環，未來將持續盤點各行政區停車供需狀況及使用型態，透過活化閒置空間、因地制宜增闢路外停車場，配合社區型與活動型停車需求，建構兼顧交通秩序、行人安全與環境永續的停車服務網絡。