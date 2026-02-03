建構廉能政風端正警察風紀 基警加強春節監察防貪工作

%E4%B8%80 10 300x200 1

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市警察局第一分局於115年春節前夕，執行115年春節監察防貪宣導工作，落實執行廉政預警及貪瀆風險管理作為，端正警察風紀，提升警察廉潔形象，並結合社會參與，革除不當受贈財物、飲宴應酬、請託關說等陋習，深化警察同仁及民眾對廉政倫理之認知。

第一分局長温基興表示，因春節期間商民餽贈及飲宴活動較為頻繁，提醒同仁應恪遵「公務員廉政倫理規範」及「基隆市政府廉政倫理規範」，舉凡與有職務利害關係之個人、法人或團體所為之餽贈與邀宴，原則應予拒絕，並簽報長官及知會政風機構，如遇涉及請託關說事項，亦應登錄備查。

基隆市警察局第一分局也利用社群軟體進行宣導，並擇定轄內適當場所張貼115年春節監察防貪海報，及利用轄內民眾易聚集處所發放宣導品，向商家及民眾宣導春節期間勿對員警送禮邀宴及請託關說。