建構我國心理韌性 衛福部啟動PTSD研究找出風險個案

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政府積極推動社會防衛韌性，台中榮總副院長、精神科醫師周元華表示，社會防衛韌性根基於心理韌性，因應近年戰爭頻仍，衛福部啟動「創傷後壓力症候群」(PTSD)研究計畫，將調查全國PTSD人數，並透過計畫，以AI預測風險個案，進一步推動藥物濫用、自殺防治等工作。

「創傷後壓力症候群」(PTSD)是指當經歷、目睹或得知重大創傷事件後，引發的強烈心理痛苦或生理反應。這些創傷事件通常超出一般人經驗的範疇，對個體造成極大的心理衝擊，個案會出現創傷記憶反覆侵入、逃避創傷情境、負面認知與情緒，以及過度警覺、睡眠障礙、難以集中注意力等身心症狀。PTSD的症狀可能在事件發生後迅速出現，也可能延遲數月或數年才發作，早期的辨識與治療對PTSD預後至關重要。

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台中榮總副院長、精神科醫師周元華接受央廣訪問時表示，PTSD是二戰後出現的精神科名詞，許多遭受重大壓力事件的人會重現創傷記憶，最後往往走向酒癮、藥癮、自殺等情況，這在美國退伍軍人中相當常見。

周元華指出，近年來，由於全球戰火與天災頻仍，因此PTSD成為備受關注、值得研究的疾病。政府近來積極推動社會防衛韌性，其根基於心理韌性，因此，衛福部開始重視此議題，並委託他展開PTSD相關研究計畫。他說：『(原音)那社會的防衛韌性其實也是根基於心理韌性，那心理韌性，當然這個政府編這個錢，我們除了去調查現有到底有多少，因為台灣沒有這個數字，然後我們知道之後，我們接下來想發展program(計畫)，然後，第三階段我們想用AI去預測，誰會出現這個症狀。』

周元華說，經歷相同的壓力情況，有些人可能沒事、有些人卻產生身心症狀，因此，希望透過3階段的計畫，找出風險個案，以達到事前防範的目的。

周元華表示，在精神科眾多疾病當中，不同於躁鬱症、精神分裂症等，PTSD確診是唯一須具備明確壓力事件的疾病，基本上診斷標準是必須經歷過一般人無法容忍的壓力，過去常見於墜機倖存者，其他像是經歷重大車禍、家暴、兒虐等也都會觸發PTSD，許多人若治療成效不佳或未經治療，最後恐會淪為藥酒癮、甚至走向自殺，而他當年所創立的全國自殺防治中心如今已式微，因此，他希望透過PTSD相關研究計畫做為開頭，延伸至藥物濫用與自殺防治兩大重要議題。(編輯：陳士廉)

※珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。