建構戰略、情報合作網 蔡明彥：已與45國家情報正副首長召開近百次雙邊會談

國安局長蔡明彥：已與45國家情報正副首長召開近百次雙邊會談。（圖／李智為攝）

國家安全局長蔡明彥今天（17日）表示，國安局透過各種的戰略溝通，以及情報交流來掌握印太地區相關的發展趨勢，今年他已經跟全球 45 位的國家情報首長跟副首長，召開過近 100 次的雙邊的正式會談，共同就整個印太安全所關切重點發展包括戰略及情報上的一個合作的網絡，蔡明彥並強調，我們確實是有這些網絡的建置。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長顧立雄、國安局長蔡明彥報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」，並備質詢。民進黨立委陳俊宇在質詢時關切台灣與第一島鏈盟友是否有推進情資交換機制。

蔡明彥表示，從美國國安戰略來看，確實美國對於印太地區的安全非常的關注，把它稱為是國際競爭的優先的戰場，那特別重點就放在第一島鏈。那也特別提到了怎麼樣來嚇阻台海現狀被改變，那視為是美國國安戰略裡面非常優先的任務。

蔡明彥進一步指出，美國從跟友盟的這種更緊密的協力合作，來進行聯演、聯訓以外，也增加在第一島鏈相關的部署，來遏制可能中共的海空軍力的擴張，以及封控必要的海域。就台灣來講，因為剛好就是在第一島鏈非常關鍵的位置，所以台灣也必須要去提升自我的防衛能力，展現自我的防衛的意識。否則在整個國際友盟對於第一島鏈重視的過程當中，假如台灣出現防禦真空的話，那大家可能會認為台灣只想搭便車。假如有這樣的一個質疑的話，那可能台灣的一個安全處境會處在一個比較不利的一個狀態。

蔡明彥進一步指出，我們除了這些戰略文件來理解重要的友盟整體的國安或防衛態勢的規劃以外，也透過各種的戰略溝通，以及情報交流來掌握相關的發展趨勢。從今年2025 年，他已經跟全球有 45 位的國家情報首長跟副首長，召開過近 100 次的雙邊的正式會談。那就是透過這種國際的這種情報交流的機制，來了解各國對於目前整個印太安全他們關切的主要重點在哪裡，以及在共同關切之下怎麼來發展更多緊密的，包括戰略上的一個合作以及情報上的一個合作的網絡。所以我們確實是有這些網絡的建置。



