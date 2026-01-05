建構數位經濟 台新品牌戰略再升級

台新銀行推出Richart數位品牌以來，憑藉卓越的用戶體驗與創新服務，成為最多人使用的數位銀行，5日宣布銀行品牌正式升級為「台新銀行|Richart」，藉由Richart成熟的數位行銷與營運技術，全面導入全行服務，並透過「品牌再造、產品升級、產業革新」三大策略，建構永續的數位經濟體系。

Richart信用卡整合策略奏效，透過「自由選」切換平台，成功帶動簽帳金額成長25％，累積超過300萬卡友，有效卡率高達9成，進一步擴大加碼通路至百大場景，納入LINE Pay等60大熱門加碼通路，涵蓋生活量販、醫療藥妝、遊戲影音，更前瞻導入AI應用工具，實現一張卡滿足全客群全場景的消費需求。

憑藉深厚且穩定的金流處理能力，台新銀行這次成功獨家承作臺北捷運「信用卡感應」與「QR Code 乘車碼」收單服務，為智慧城市發展再立新標竿；上半年由台新信用卡獨家提供感應進站體驗，每日造福200萬搭乘人次，使用台新信用卡、綁定國際Pay行動支付或台新Pay乘車碼等，皆可輕鬆進站。

歡慶獨家體驗期，台新卡友可領券享最高10次免費搭乘回饋，鼓勵卡友搭捷運觀光，如熱門夜市的捷運站，包括雙連（寧夏夜市）、松山（饒河夜市）、劍潭站（士林夜市）等；購物血拼站點有市政府、忠孝復興、台北101站等。

台新銀行也持續深化生活金融觸角，今年第1季將贊助江蕙、動力火車等重量級演唱會，以及《蜷川實花》特展、大英博物館《埃及之王法老》等國際藝文活動，提供卡友優先購票與專屬優惠。

台新推出Richart Mastercard「吉綠版」限量卡面，結合獨特LED技術，感應時發出綠光，象徵永續與吉利暢行；亦同步推出「Richart優惠券福袋」、「吉綠券」給新年討吉利、LINE Pay等多通路最高5.3％，餐飲飯店最高8％、保費8％，新戶更享有不限通路最高10％點數回饋或精選行李箱首刷禮。