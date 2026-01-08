建構無斷點回饋生態電商！台灣首個「跨流量返利聯盟」啟動

記者李鴻典／台北報導

台灣電商與FinTech產業迎來關鍵里程碑。由綠界科技及旗下綠界大數據打造的CashBack返多多平台，今（8）日攜手一卡通iPASS MONEY、街口支付、Pi拍錢包三大支付平台，以及全方位零售整合解決方案SHOPLINE，正式宣布啟動台灣首個「跨流量返利聯盟」。

CashBack返多多同步推出限時回饋活動，活動期間加碼返利，總回饋10%起。（圖／CashBack返多多提供）

此聯盟的成立，象徵返利正式從單一促銷手段，升級為可被複製、可被衡量、可持續優化的數位零售基礎建設，協助商家在不增加技術負擔的前提下，以成交為核心，建立更可控的成效型成長模式。

「返利即服務（RaaS）」正式落地

CashBack返多多以技術與數據為核心，將金流、支付與返利流程全面標準化，率先提出並實際落地「返利即服務（Rebate as a Service, RaaS）」模式。透過CashBack作為跨支付返利的整合平台，商家僅需一次串接，即可啟用跨支付返利機制，返利僅在實際交易成立後才發生。

作為首波完成商戶系統整合的金流平台，綠界科技自2025年10月27日起，透過既有商戶系統與MID架構，協助旗下數萬家商戶在不需額外開發、不需調整既有流程的情況下，於後台申請並啟用跨支付返利服務，降低商戶導入門檻。

CashBack返多多也宣布，將於2026年第一季依循相同的整合邏輯，選擇與零售系統深度合作，看好其生態圈整合與系統技術能力，選擇SHOPLINE作為首家合作平台，雙方將展開系統開發合作，未來逐步擴展至更多零售與服務平台，建構具備規模化能力的返利生態。

CashBack返多多以技術與數據為核心，將金流、支付與返利流程全面標準化。（圖／CashBack返多多提供）

數據驅動的成效模型

綠界大數據總經理徐有鍵於現場分享「商戶成長飛輪」模型，指出在廣告成本持續攀升的市場環境下，企業亟需一套可被驗證、可持續運轉的成效型成長機制。

他表示，CashBack返多多所建立的是一套完整的成長循環架構，包括：

精準流量導入：整合支付平台與SHOPLINE生態入口，直接接觸具消費動機的用戶，回應流量成本高漲的市場痛點。

即時轉換誘因：透過現金型返利強化消費動機，將流量有效轉化為訂單，實務案例已觀察到ROAS達10倍以上。

支付閉環回流：返利金留存於支付錢包中，促進二次與多次消費，提升用戶終身價值（LTV）並降低獲客成本（CAC）。

數據回饋優化：全程行為數據可追蹤，行銷資源得以依實際成效動態調整，形成正向加速的成長飛輪。

徐有鍵指出，這是一套可快速導入、並持續優化的成效系統，讓行銷支出從不可控成本，轉化為可被管理與放大的投資資產。

台灣首個「跨流量返利聯盟」正式啟動。（圖／CashBack返多多提供）

本次聯盟匯聚支付與零售關鍵夥伴，展現跨平台合作的實質價值：

一卡通 iPASS MONEY： 作為交通與生活場景的重要入口，一卡通的加入讓回饋金應用更生活化，實現從線上購物到線下交通的全方位覆蓋。一卡通iPASS MONEY為全台會員人數最多的電子支付品牌，因應2026年全面邁向獨立APP營運模式，持續深化服務整合與跨平台合作。在年初即宣布加入「CashBack返多多」策略結盟，期望透過綠界科技強大的導購與返利引擎，建立「更多商店、更多用戶與更多返利」的成長飛輪效應。這套台灣首創的「跨支付導流標準」，讓商家能在成交後才付費，達成零風險導流，帶動消費動能，打造智慧消費與支付服務的雙贏局面。

街口支付： 街口支付指出支付競爭的核心不在於補貼價格，而在於消費體驗的延續性。透過與CashBack返多多合作，用戶可在熟悉的街口App內完成消費並累積回饋，無須改變支付習慣或切換平台。對商戶而言，返利與導流成本僅於實際成交後才產生，無須自行開發返利系統，也不必分別串接多家支付業者，能以更可控的方式導入有效流量。

Pi 拍錢包： Pi拍錢包表示，加入CashBack返多多跨流量返利聯盟，是P幣生態發展的重要里程碑。透過此次合作，消費者在綠界與SHOPLINE商家消費所獲得的返利，可自由轉換為P幣，強化回饋彈性與使用效率。拍付國際總經理 謝孟勳 指出，P幣「1 P幣等於1元、筆筆折抵無上限」的特性，將更精準導入線上消費場景，協助用戶在日常生活中實踐聰明消費，讓Pi拍錢包成為兼具支付與回饋價值的生活工具。

SHOPLINE：SHOPLINE提供全方位零售整合解決方案，憑藉全台第一的商家服務規模，在本次合作中，擔任關鍵零售整合推手，深度串聯多元消費場景並優化商務營運。透過高度開放的API生態圈與成熟的系統整合能力，返利機制能無縫進入商家的訂單、會員與行銷流程，不需額外技術成本，為品牌提供更多元、以成交為導向的流量入口，同時幫助商家降低廣告成本、提升曝光與投資報酬效益

慶聯盟正式啟動，CashBack返多多同步推出限時回饋活動，包括註冊完成首單即可獲得全家中杯美式咖啡、週週抽iPhone 17與全額免單獎項，並於活動期間加碼返利，總回饋10%起，邀消費者親身體驗跨流量返利帶來的全新消費模式。

iPASS MONEY APP攜手「CashBack 返多多」。（圖／一卡通公司提供）

一卡通iPASS MONEY則表示，在iPASS MONEY APP內正式新增「CashBack 返多多」購物導購入口，讓用戶停留在自己App介面裡，直接前往返多多平台選購商品，享受從通勤繳費到電商購物的無縫體驗。即日起至1月31止，使用iPASS MONEY APP完成支付，享有10%現金回饋，首筆消費完成結帳更有機會獲得最高30,000元整單免費回饋。

