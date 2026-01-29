建構綠色生態圈 永豐三大面向邁步永續 3

CNEWS匯流新聞網記者許哲綱／台北報導

發揮綠色金融影響力，永豐銀行於能源轉型發展、營運優化及對外宣傳倡議三大面向、持續投入。銀行表示，截至去（2025）年底，旗下合作太陽光電廠市占率約3成，綠能融資餘額新台幣1,653億元、成長率12%，發電量可供逾156萬家庭戶 一年所需；同時持續落實營運優化、倡議環境永續，邁向「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」企業願景。

能源轉型方面，為協助企業達成永續目標，永豐銀行指出，截至去年底，旗下太陽光電廠融資餘額為全台第一，綠電交易信託平台共攜手37家售電業者，年轉供約8億度綠電、等同980座大安森林公園的減碳效果，亦促進綠電交易自由化；統籌主辦東方風能、業界金額最大的海事工程船聯貸案，協助打造工程船舶以推動發展離岸風電；首創提供受災光電案場優惠融資方案，助力災後修繕，穩定再生能源供給。

同時落實於自身營運優化，永豐銀行表示，響應母公司永豐金控2030年自身營運淨零排放目標，去年綠電採購量達1,137萬度、約當全行一年用電量的37.9%；此外，自有行舍已建置22.5 KW（Kilowatt；瓩）屋頂型太陽光電系統、年發電量約2.1萬度；亦與星星電力合作，將濟南路分行打造為兼顧節能、創能與儲能的淨零分行，採取日間儲、夜間用的運作模式，落實綠色營運目標。

永豐銀行表示，連四年舉辦綠色行動力論壇，促進政府、產業雙向溝通；去年獲頒「優良太陽光電系統光鐸獎－優良金融服務獎」，為金融業唯一連10年獲此殊榮；同時，連2年獲頒《Finance Asia Awards 2025》「台灣最佳永續銀行」；另獲《亞洲銀行及財經雜誌（Asian Banking & Finance）》「台灣最佳年度本國綠色金融銀行」肯定；TCFD 報告書連二年（2024-2025）獲政大企業永續管理研究中心評鑑為績優，攜手各界共同落實永續作為，獲海內外高度肯定。

