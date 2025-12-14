建構防衛韌性 賴盼一貫道協助

一貫道白陽祖師傳道一二０週年紀念大會十四日在國立體育大學綜合體育館舉行，總統賴清德、立法院長韓國瑜等人都到場。（中央社）

記者康子仁∕台北報導

總統賴清德十四日出席「一貫道白陽祖師傳道一百二十週年紀念感恩大會」，他指出，政府正積極推動「全社會防衛韌性」，但韌性不能只靠軍隊及政府，更需要民間社會每一份力量，期盼一貫道各地道場持續協助推廣防災觀念，與政府合作建構更堅實防災體系，攜手守護共同的家園。

立法院長韓國瑜也出席感恩大會，但在韓離開約二十分鐘後，賴總統才現身，兩人並未同台。

賴清德表示，一百二十年以來，一貫道無論在偏鄉教育、弱勢關懷服務或是災害發生時，都能看到一貫道道親伸出援手、撫慰人心，這種行善的精神就是台灣最美麗風景。賴指出，現在世界局勢變化大，無論是地緣政治挑戰，還是極端氣候帶來的複合式災害，台灣都面臨嚴峻的考驗，政府正在積極推動「全社會防衛韌性」。

賴清德認為，「韌性」不只靠軍隊、靠政府，更要靠民間社會的每一份力量，而宗教團體正是建構這股韌性不可或缺的一環；一貫道在全台灣有綿密的道場網絡、組織嚴謹的志工團隊，更重要的是，擁有堅定的信仰與互助的精神。

賴說，在平時，道場是修身養性、凝聚情感的中心；在災變發生時，道場就能轉化為緊急避難、物資集散及心靈安頓的據點。賴清德期待未來各地道場協助推廣防災觀念，並與政府合作一起建構台灣更堅實防災體系。