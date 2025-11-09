建構雄風、魚叉反艦飛彈大軍 海軍4年斥資98億整建新彈藥庫

〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍預計於明年設立濱海作戰指揮部，並持續籌獲「雄風」、「魚叉」反艦飛彈的機動發射車，成為反制敵軍艦艇的關鍵部隊。根據國防部近期送至立法院的軍事投資新增案計畫概要報告顯示，海軍明年至2029年將斥資98億餘元，執行「彈藥庫儲新(整)建」計畫，規劃新建、整建彈藥庫儲周轉間、彈藥整修所等，達到分散囤儲、預置前推，提升整補時效。

根據國防部近期送至立法院的「國軍115年度軍事投資新增案(公開預算)計畫概要」報告顯示，海軍明年起至2029年，將投入98億8432萬4千元，進行「彈藥庫儲新(整)建」計畫，明年將先執行3097萬元先期預算，其他98億餘元預算將自2027年至2029年間，執行主體工程和附屬設施整建。不過確切的整建數量不明。

廣告 廣告

國防部說明，此案是針對中共對我登陸作戰威脅，最大複合式紅色海灘，就近規劃新建、整建彈藥庫儲周轉間、彈藥整修所等。平時可供彈藥及裝備囤儲，執行例行性保養，戰時則依令完成整備作業，避免彈藥庫位置過於集中，易遭敵攻擊、破壞。為確保海軍持久作戰能力，並藉分散囤儲及預置前推，提升整補時效。

海軍預計明年元旦成立濱海作戰指揮部，根據國防部規畫，濱海作戰指揮部是海鋒大隊、海軍海洋監偵指揮部、現隸屬於海軍艦隊指揮部的30艘「光華六號」飛彈快艇整併升格而成，編裝預估明年7月生效，將由一名海軍中將擔任指揮官，下轄北、中、南、東四個打擊群，是我國重要的以陸制海、濱海作戰中堅戰力。

濱海作戰指揮部將以國造「雄風」系列反艦飛彈為主力，分別為射程約150公里的「雄風二型」亞音速反艦飛彈、「雄風三型」超音速反艦飛彈、以及外傳射程達400公里的「雄風三型增程型」反艦飛彈。美國製的100套、400輛「魚叉反艦」飛彈發射車則將陸續抵台，首批魚叉飛彈彈體及相關裝備預計今年底、明年初接裝，依節點形成關鍵戰力。

【看原文連結】

更多自由時報報導

以為「打工賺點零用錢」很簡單！60歲阿北自尊心徹底碎了

軍事博物館計畫十年終於幾近完工 M3A3戰車等裝備吊掛入館

國民黨可改名「投降黨」！鄭麗文追思共諜吳石 蔡正元批顛倒歷史定位

台灣不買！南非牛肉遭中封殺傻眼 急找亞洲國家賣貨

