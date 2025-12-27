建構養豬產業韌性 苗縣長指中央禁餵廚餘政策待商榷

社團法人苗栗縣養豬協會繼二十六日召開「台灣國產豬肉與地方品牌畜產品推廣行銷」記者會後，二十七日接著在頭份尚順廣場舉行「地方品牌畜產品推廣行銷嘉年華會」，期強化生鮮豬肉販售通路溯源管理，讓消費者瞭解肉品來源，提高國人對國產健康豬肉信心與認同。苗栗縣長鍾東錦致詞時，直指中央針對廚餘餵豬緩衝一年的政策失當，應有更完善的配套措施，以免留下廚餘成為事業廢棄物的後遺症，付出更大的社會成本（見圖）。

兼任養豬協會理事長的苗栗縣議員廖秀紅表示，感謝農業部、財團法人中央畜產會、苗栗縣政府及中華民國養豬協會單位，攜手帶領養豬產業躍進，除了養豬場現代化轉型升級，另建構生鮮豬肉販售通路溯源管理，讓消費者清楚來源，增加國人對國產健康豬肉信心與認同，而台灣豬肉不含瘦肉精無藥物殘留，消費者可以買的安心、吃的放心，以實際行動支持台灣養豬產業並保障食安。

有關近來引發爭議的廚餘餵豬議題，縣長鍾東錦表示，他不認為因為非洲豬瘟事件就全面禁止用餿水或廚餘養豬，將來一旦成為事業廢棄物，其處理成本相當可觀，光是學校的營養午餐廚餘處理費用，每噸要一千六百元，若加上餐飲業和家庭產生的廚餘，恐耗費龐大經費。他強調，訂定有效的管理方法，遠比任由廚餘成為事業廢棄物來得更形重要；反觀農業部既然可以緩衝一年，就代表廚餘可以繼續用於養豬，主管單位則應落實監督其蒸煮流程與監事機制。

縣長鍾東錦指出，若在廚餘蒸煮過程加入人工飼料適當調味，讓豬吃得好、活得快樂，這樣的豬肉的味道相對更好，可以形成良善的循環；他感謝中央部會、養豬協會與養豬戶的努力，讓縣內的優質肉品備受消費者青睞，以國人飲食習慣，豬肉需求遠超過牛羊，因此，希望中央能研擬更正確的政令，地方才有所依循，否則就「茲事體大」。

另據苗栗縣政府農業處副處長蔡政新表示，苗栗縣有一二七戶養豬戶，豬隻總計約五萬八千多頭，其中有十戶養豬戶使用廚餘，縣府除致力推動現代化畜牧之外，也輔導養豬場依法規設置。為配合並因應農業部政策，目前縣內三家養豬場申請裝設溫控及GPS等相關設備，以符合用廚餘養豬規範，但中央只給1年的緩衝時間，這些設備期限到之後難免浪費，而數量龐大的廚餘也將成為事業廢棄物。

以農業處的立場而言，若廚餘以掩埋方式處理，亦可能引發另一場疫情，期待中央能召集專家學者進一步研議，開放豬農繼續用廚餘餵豬；事實上，苗栗飼養的黑豬喜歡吃廚餘，豬肉因此有另一種風味，養豬戶普遍希望中央能審慎評估。

養豬協會理事長廖秀紅表示，縣長鍾東錦道出苗栗縣多數養豬戶的心聲，畢竟全面禁用廚餘餵豬的政策，牽涉層面甚廣，希望中央農業部和環境部等相關單位，徵詢專家學者的同時，也能參酌養豬戶意見，做出更恰當的決策。立委邱鎮軍也允諾，在中央為養豬戶發聲以保障權益。