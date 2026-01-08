建模怎麼了？《英雄聯盟》2026新賽季動畫MV上線，但角色形象大改引議
隨著又一年的過去，《英雄聯盟》揮別了 2025 年以「諾克薩斯」城邦為主題的賽季，即將迎來 2026 年的「蒂瑪西亞」主題。今（8）天也正式公開了 2026 年《英雄聯盟》第一賽季的動畫 MV「救贖」，與 2024 年合作打造《屹立不搖（Still Here）》的 Forts 繼續合作，讓蒂瑪西亞的重英雄們在 MV 中亮相，目前正在重製的希瓦娜新形象也曝光。不過，包括蒂瑪西亞英雄嘉文四世在內的許多建模似乎與過往形象不太相符，以及拉克絲、汎等英雄也都意外缺席了 MV，引起熱議。
直到現在，《英雄聯盟》2026 年第一賽季的動畫 MV「救贖」才上線 16 個小時就已經突破了 370 萬次收看，也再度掀起社群熱議，動畫整體效果看起來也還不錯，讓許多人盛讚「Riot 又當電影公司了」、「對一家電影公司來說，已經做出了不錯的遊戲。」，並且，過往鮮少在《英雄聯盟》動畫 MV 中登場的葵恩這次也有出場，也讓許多粉絲很開心：「沒想到官方還記得！」
不過，也有許多網友討論，認為這個動畫 MV 並沒有什麼劇情推進，反而更像是角色介紹，例如雖然索娜、尤娜拉等角色都有登場，但前者在 MV 中就只有不斷彈琴，而尤娜拉則是不斷在逃跑。此外，葵恩在 MV 中，對抗巨龍時的動畫特效也被形容「跟水槍一樣...」，嘉文四世最後登場時也因為大改人物形象，讓許多粉絲熱烈討論是不是嘉文四世美術重製搶先曝光，以及這次 MV 中也已經出現了正在重製的希瓦娜新形象。
並且，也有人發現，除了葵恩、嘉文四世、蓋倫等蒂瑪西亞英雄外，拉克絲、加里歐這些非常熱門的蒂瑪西亞英雄竟在這次「救贖」MV 中缺席了，也讓人非常好奇他們接下來的故事線發展，而這些謎團想必就只能等到《英雄聯盟》在今年內推出的其他動畫 MV 中，才能獲得解答了。
其他人也在看
遭爆「無照廠商執刀」醫納涼！中榮「態度大轉彎改口」發聲回應了
社會中心／巫旻璇報導台中榮總神經外科多名醫師遭指控，疑似長期默許無照醫材廠商進入手術室，甚至在脊椎內視鏡微創手術中代替醫師「上桌操作」，時間可能長達三年之久，涉及的病患估計超過180人。外界質疑，病患在完全不知情的情況下，主刀者竟被「悄悄換人」。面對爆料，台中榮總6日先回應強調「並未有讓廠商從事醫療行為」。然而今（7日）態度大轉彎，緊急再發新聞稿，表示醫院規章明訂非醫療人員不得進行任何醫療操作，並已啟動專案小組全面調查，將依規定處理。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 3
推出26年了也不行？《勇者鬥惡龍7》重製版官方防劇透：暴雷就Ban掉
日本遊戲廠商史克威爾艾尼克斯的《勇者鬥惡龍》系列是許多玩家們的童年回憶，而很快的，接下來《勇者鬥惡龍 7 伊甸的戰士們》睽違 26 年後的重製版《勇者鬥惡龍 7 Reimagined》就要發售了，「率先啟程體驗版」也已經於昨（7）天正式開放下載。不過，即便這款遊戲原作已經推出 26 年了，但史克威爾艾尼克斯仍然禁止玩家暴雷，日前也正式出台劇透相關規範，明訂他們有權直接把玩家從《勇者鬥惡龍 7 Reimagined》Ban 掉，以防暴雷影響到所有玩家的遊玩樂趣。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
2026《英雄聯盟》LCP懶人包：賽程戰績、直播網址、隊伍選手名單、賽制變革全在這
去年的《英雄聯盟》職業賽季迎來了全球賽區大改，台港澳 PCS 賽區成為次級聯賽，整合了日本、越南、大洋洲成立新的一級聯賽太平洋賽區 LCP，結果賽區王者 CFO 戰隊代表 LCP 征戰全年三大國際賽事，也屢屢上演了大驚奇。而現在，新一季的 LCP 賽事又要展開，2026 年賽季 LCP 迎來了引進瑞士制賽事、2vs2 對決選邊取代單挑賽制等重大變革，賽季將從 1 月 16 日始一路持續至 3 月 1 日，決定誰能代表 LCP 賽區參加初陣對抗賽。而在賽事開始之前，就讓 Yahoo奇摩遊戲電競的懶人包帶你看完所有想知道的資訊吧！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 發表留言
《英雄聯盟》變格鬥遊戲《2XKO》開打！官方確認1月20日全球多平台發行
由 Riot Games 所開發，基於旗下 Dota 遊戲《英雄聯盟》衍生出來的格鬥遊戲《2XKO》在完成了最後一輪的公開測試後，昨（7）天官方終於正式宣布，將在 1 月 20 日全球發行，並且將會登上 PS5、PC、XBOX Series X|S 等多平台，同時也支援跨平台遊玩與進度共享，同時如果有搶先體驗遊戲的玩家，進度也將全部獲得保留，而首發的英雄陣容也同步確認，將有艾克、布朗德等 11 位不同英雄。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
MrBeast用魯夫大頭貼被《航海王》粉絲罵！本人回應：我看動畫時你還沒出生
擁有 4.6 億訂閱的美國 YouTuber「MrBeast」因開始看《航海王》動畫，一度把 X（推特）帳號頭像換成主角魯夫，卻被歐美《航海王》粉絲罵「別再蹭了」，近日他也在實況上回應。udn遊戲角落 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
揭開2026發展藍圖 台灣虎航「領航四部曲」全面啟動！
【記者 王雯玲／高雄 報導】迎接2026年新氣象，台灣虎航今(8)日舉辦「領航四部曲．定義新飛行」的記者會活動台灣好報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
好的交易策略期望值為正，但期望值為正卻未必是好策略
在交易策略中，期望值強調的是策略在多次交易下的平均報酬，但高度依賴勝率與執行穩定度。相較之下，賺賠比關注的是賺多少、賠多少。而真正穩定的交易策略，往往不是追求每次都對，而是在追求報仇的同時，又顧及人性在執行策略的穩定度。玩股網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
歐美網友熱議中國動畫崛起：品質追上日本，但「中文名」成推廣難題
最近在歐美社群掀起一波關於中國動畫崛起的討論，許多網友認為現今中國動畫的製作水準已經不輸日本，但在國際推廣上卻面臨一大障礙，那就是「中文名字」。部分網友直言，中文拼音對他們來說很難讀又缺乏「氛圍」，相比之下，像是日文名字「有馬佳奈」（Arima Kana）聽起來更有感覺，而像是「Sun Zhi Ya」或「Ye Xi」這類中文拼音就很平淡又難以記憶。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
《要塞英雄》和《南方四賤客》合作！超惡搞造型 連毛巾巾都登場
Epic Games 正式宣布大逃殺遊戲《要塞英雄》（Fortnite）將與美國經典動畫《南方四賤客》（South Park，南方公園）展開重磅聯動！活動預計於本週五（台灣時間可能是星期六）正式開跑並持續到 2 月 5 日。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
Meta收購Manus 中國首度表態將評估審查
（中央社台北8日電）臉書母公司Meta收購中國出身的人工智慧新創公司Manus，儘管Manus此前已將總部遷往新加坡，停止在中國營運，不過中國商務部今天首度表態，將對這項收購相關法律法規的一致性展開評估調查。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
不急著買Switch 2？日本漫畫家被「小學一年級生」分析直接說服
日前，日本漫畫家 siro700 在 X（前 Twitter）上分享一段日常趣事，意外引發大量網友討論。他認為目前不是該買 Nintendo Switch 2 的時機，但卻被一段來自「小學一年級生」的分析給反駁擊破。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
【CES 2026】MSI 定義商務新維度：PRO MAX 系列以「美學、AI、體驗」重塑混合辦公生態
2026 年國際消費電子展（CES）現場，隨著混合辦公模式已從「過渡方案」轉變為全球企業的「新常態」，硬體大廠對於商用設備的定義也迎來了根本性的翻轉。MSI（微星科技）在本屆 CE電腦王阿達 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
CAFE!N年末重磅聯名！攜手《奇先⽣妙⼩姐》推出俏皮聯名，Mr. Messy、Little Miss Naughty提袋必收
CAFE!N在2025年底帶來壓軸合作，以 「Be Brilliant Be You」 為核心精神，攜手英國經典童書《奇先生妙小姐Mr. Men Little Miss》打造聯名系列，從期間限定的外帶包裝、新年禮盒和週邊等，都增添俏皮趣味。marie claire 美麗佳人 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
台中必吃「zài cuisine」5亮點！最純粹的慢食能量，以發酵與煙燻重塑台灣風味
zài cuisine位在台中西區精誠五街，外觀低調，空間也不張揚，而且還有一種不用被打擾、可以好好坐著吃完一餐的氛圍。小編私心覺得現在還願意把「安靜吃飯」當成一件重要的事悉心對待，本身就件很難得的事情。在這裡不會被時間追著跑marie claire 美麗佳人 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
軍人「對敵效忠」標準模糊 王鴻薇：應明確規範違法範圍
立法院司法及法制、外交及國防委員會於今（8）日聯席審查《陸海空軍刑法》第24條修正草案。針對草案中「對敵效忠」定義，國民黨立委王鴻薇質疑標準過寬，擔憂基層官兵無意識觸法，建議應明確規範違法範圍，避免產生入人於罪的疑慮。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
臺北「Théorie Theory 法式牛排館」開幕：打破套餐框架，以900°C乾式熟成牛排結合法式料理的細膩精髓
近日又有全新餐廳悄悄開幕。是位在臺北東區商圈的「Théorie Theory 法式牛排館」，是為回應的是近年精緻餐飲不再只屬於慶祝或紀念日，而是慢慢回到日常，成為一頓「今天想好好吃飯」的趨勢。延伸閱讀：莫爾頓牛排館12月限定！marie claire 美麗佳人 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
校級軍官赴陸無採許可制！梁文傑：國民黨引用AI胡說八道的說法
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導陸委會副主委梁文傑今(1/8)表示，針對國民黨宣稱陸委會打算修法要求校級以上軍官赴陸採許可制一事，要再次澄清沒有這件事，...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
全球大廠秀人形機器人、巧手實力 CES成主戰場
（中央社記者張欣瑜拉斯維加斯7日專電）今年美國消費性電子展，人形機器人成為科技大廠競逐戰場。波士頓動力的Atlas人形機器人，LG推出AI家庭助理CLOiD，韓國機器人新創的靈巧手，還有與蘇姿丰同台的義大利公司Generative Bionics人形機器人GENE.01，在展場掀起高度關注。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
OPPO科技潮玩所1/8-1/11限時登場 抽Reno15 Pro Max、歐洲雙人來回機票
延續OPPO Reno15 系列的潮流影像熱潮，OPPO上週於BABYMONSTER演唱會週邊設置攤位，成為官方唯一指定拍照手機，吸引消費者體驗後，OPPO持續將Reno系列的潮流靈魂與創作精神，從產品延伸至生活場景，讓影像不只是規格表現，更成為年輕世代記錄自我、展現風格的日常語言。結合同級唯一最高2 億畫素主鏡頭、3.5倍長焦氛圍人像與5000 萬畫素100°超廣角前鏡頭等影像實力，Reno15三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
準備好一起「穿越」了嗎?黃易經典正版《尋秦記》今日火熱不刪檔!
由黃易出版社正式授權、中華網龍自主研發，並與遊戲新幹線共同發行的穿越題材 MMORPG《尋秦記》，終於正式宣布，將在今日(1 月 8 日)開啟不刪檔啦。 相信如果你是黃易老師的忠實粉絲，一定也不會對這個IP感到陌生；有別於傳統武俠、或是韓系MMO所杜撰的世界觀，在遊戲中玩家將與一個名為「LISA」的 AI 角色展開冒險，玩家們必須在遊玩的過程中蒐集材料、修復因意外受損的「LISA」核心模組，在解鎖各種能力之餘，與召喚該時空背景下的英雄們一起並肩作戰，體驗圍繞在千古一帝－秦始皇的故事身上，所展開的傳奇故事。 遊戲中獨特的「奇遇任務」系統，也是本作代表性的核心亮點之一；玩家們可在 LISA 引導下觸發任務，運用現代知識與物資解決問題，解鎖塵封的歷史真相，體驗不一樣的時空命運。此外玩家可在「名將奇遇任務」中，介入名將的人生節點，以LISA信物協助渡過陰謀危機，而與名將累積羈絆後即可繼承絕技，帶領玩家迎接全新戰鬥玩法! 官方也特別邀請了邱彥翔，號召大家一起參與穿越活動；隨著同名電影《尋秦記》在台上映，本作也與「秀泰影城」及「喜樂時代影城」合作推出的限定活動。玩家凡購買電影票，即可獲得限量穿越任務令，完成指定任務除了可入手MyCard 300點外， 還有機會獲得三星三摺疊手機、HTC VIVE Eagle AI智慧眼鏡等多項福利；更舉辦了最高總獎金新台幣500萬元的「巔峰戰場」活動，還不相揪自己的好朋友，一起挑戰大型副本對戰PK，贏得豐厚獎金。在遊戲外也能參與「尋人啟事」街頭穿越站活動，透過創新內容與全台各地穿越者進行互動。玩家們只要到現場就可以挑戰特別任務，並有機會獲得奇遇獎品，超多好康等福利。 想要了解更多《尋秦記》有關的詳細內容嗎?那就不要猶豫，趕快拿起你的手機到雙平台下載，或到官方粉絲團了解更多活動， 相信你也會對這款作品與豐富的活動及遊戲內容，產生不少興趣喔! (C)中華網龍 (C)遊戲新幹線電玩宅速配 ・ 1 小時前 ・ 發表留言