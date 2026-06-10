建模根本男生？3A遊戲大作新女角掀論戰，老玩家曬歷代對比嘆：還我經典美感

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《戰爭機器：事變日》（Gears of War: E-Day）日前釋出全新 7 分鐘實機畫面，然而其中曝光的女性角色，卻因為外型設計過於陽剛和粗獷，在玩家社群中討論是否被 DEI 入侵。

左邊是新作女角，右邊是過去遊戲中登場的凱特。（圖源：Gears of War: E-Day／Gears of War 4）

新女角模樣公開後，許多老玩家陸續指出，系列歷史上早就多次有美麗又強悍的女性角色登場。但新的女性角色身材卻超級壯碩，並且五官線條明顯更剛硬，毫無以往前三代女兵的美感，認為整體整體設計過於男性化，被人吐槽「看起來根本是男的」。

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部分憤怒的玩家將矛頭直接指向開發團隊，質疑微軟近年來刻意打壓女性角色的身材曲線、排斥豐滿設計，懷疑是「去性感化」與「政治正確」的審美降級，甚至要求讓硬漢風格的女兵在遊戲劇情的早早發便當退場。

雖然有人認為舊版設計，確實更符合戰場寫實的邏輯，但不少人還是認為這只是個遊戲，新角色的臉部與體態建模完全偏向男性化。比起硬漢類型的女性，過去系列作粉絲更愛馬可斯等經典的硬派男子漢，或是米拉女王、凱特那種充滿霸氣，卻同時具備女性特徵的經典設計，因此對微軟近年刻意設計感到厭煩。

對於堅守《戰爭機器》核心價值的硬蓋老玩家來說，比起備受爭議的女兵長相爭議，許多人看起來更期待回歸初代的厚重末日感，並希望官方在發售前能重新審視角色外觀，別讓政治正確的審美爭議掩蓋了優秀的遊戲本質。