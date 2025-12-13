建準慈善基金會歲末送物資 長年關懷下營區弱勢家庭

建準慈善基金會於義興堂前廣場舉辦歲末關懷活動，捐贈予下營區低收入戶、中低收入戶及經濟弱勢兒少家庭物資，區長李宗翰頒發感謝狀。（記者李嘉祥攝）

財團法人建準慈善基金會13日於臺南市下營區後街里義興堂前廣場舉辦歲末關懷物資發放活動，捐贈予下營區213低收入戶、中低收入戶及經濟弱勢兒少家庭每戶包勵志書、現金1200元及3公斤白米，期盼在寒冬前夕為弱勢家庭注入溫暖與支持；下營區長李宗翰代表市長黃偉哲頒發感謝狀，感謝建準慈善基金會長年投入公益、照顧地方弱勢族群善行。

建準慈善基金會創立於2007年，由已故建準企業前董事長洪銀樹賢伉儷出資成立；洪銀樹董事長出生下營區，從小在鄉間成長，深懷感恩之心，秉持飲水思源精神以實際行動回饋故鄉，成立基金會十餘年來，每年皆以不同形式支持故鄉弱勢家庭，持續推動教育補助、物資捐贈與多項公益計畫，善行不輟。

建準慈善基金會執行長陳麗如表示，基金會多年來延續洪銀樹前董事長創會理念，以「行善、回饋、照顧弱勢」為宗旨投入社會公益，未來會持續擴大關懷能量，期盼結合更多社會資源，使弱勢家庭生活與教育獲得更完善協助。

李宗翰區長感謝建準慈善基金會每年照顧地方弱勢者善行，不僅提供家庭即刻所需，也彰顯民間公益力量對地方的重要支持，也強調區公所將會持續與慈善團體合作，讓愛心資源深入每個需要的角落。