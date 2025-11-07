文 ‧ 劉秉勳

圖片來源: 建準官網

▲ 圖片來源: 建準官網

散熱族群迎來火熱行情，建準(2421)今日股價攻上漲停來到168.5元，帶動市場焦點。公司10月營收達15.94億元，年增35.56%，創歷史同期新高。

建準第三季合併營收49.3億元，年增22%，創單季歷史新高；毛利率達31.3%，較去年同期大幅提升2.8個百分點；稅後淨利6.94億元、年增近一倍，每股純益(EPS)2.55元。

累計前三季營收137.6億元、年增28%；毛利率30.4%，稅後淨利15.4億元、年增47%，EPS5.65元，已超越去年全年。這顯示公司不僅營收規模創高，獲利結構也在持續優化。

廣告 廣告

建準第三季GPU散熱產品占AI伺服器比重已從第二季的20%提升至30%，而ASIC伺服器散熱約占70%。隨著全球CSP對高階AI伺服器需求升溫，公司產品設計也同步升級，導入對轉風扇與48V/54V高壓解決方案，可有效提升散熱效率並推高單價(ASP)。

公司自9月起已開始出貨NVIDIA GB200與GB300專案，第四季將持續放量。這些專案屬於高功耗、高熱密度的AI伺服器平台，對散熱效能要求極高，建準透過自主設計與模組整合優勢，已成功卡位主要供應鏈。

建準表示，第四季受到台灣連假與歐美年末假期干擾，整體營運將「持平至小幅成長」，但因GB系列新平台出貨持續上升，加上產品組合改善，有助毛利率維持高檔水準。

法人指出，建準正積極推進水冷模組與液冷散熱解決方案，預計明年第一季開始放量，將成為明年營收與毛利成長的關鍵推手。水冷產品可應用於資料中心、電信設備與高階運算平台，單價與附加價值均遠高於傳統風冷產品。

廣告 廣告

建準正從傳統風扇製造商，轉型為AI資料中心熱管理解決方案供應商。隨著NVIDIA GB系列新訂單放量、水冷散熱量產在即，營收與毛利率雙雙進入上行循環。對投資人而言，建準是AI散熱鏈中少數兼具「業績成長＋技術升級」的公司，後續表現仍具長線看頭。

建 準 2 4 2 1 ( 圖 片 來 源 : C M o n e y )

▲建準 2421(圖片來源: CMoney)

圖片出處:CMoney 建準官網

理財周刊 / 致富關鍵 就在理財-原文來源--建準攻上漲停！ 10月營收年增36%創高 - 理財周刊