建物外牆安全診斷完成申報但逾期未修 北市：最高罰10萬元 可連續裁罰

台北市建管處今天（15日）表示，為強化建物外牆安全管理、保障市民安全，針對完成外牆安全診斷檢查申報，但逾期未修繕的建物，會依訂定分級表，開罰所有權人或管理委員會6萬元至10萬元，且可連續裁罰。

台北市建築管理工程處發布新聞資料表示，為進一步強化市區建物外牆安全，依法訂定外牆應申報建築物逾期未修繕案件裁處原則分級表。

建管處說，針對已完成外牆安全診斷檢查申報，但逾期仍未修繕建物，可依此裁處原則分級表，開罰所有權人或管理委員會新台幣6萬元至10萬元，且可連續裁罰，落實外牆安全維護作業，確保公共安全。

建管處表示，已在2023年6月公告，針對商業區913棟高風險建物應於今年12月31日前完成初次申報。統計至去年底，商業區建物已完成申報共358棟，其中202棟仍在辦理修繕，如逾期未修繕或未辦理展延完成期限，將依裁處原則分級表開罰。

建管處說，此次公告建物是依公安優先分期分類處理公布，目前先針對位於商業區的建物，後續將陸續公布其他11樓以上建物的相關資訊。建管處提到，建物雖已完成申報，如未依檢測結果進行必要修繕，恐影響公共安全，訂定此明確裁罰及展延原則，要求所有權人應依限完成修繕，降低外牆掉落風險。

建管處處長虞積學透過新聞資料表示，外牆安全攸關民眾生命財產安全，所有權人及管委會務必主動檢視外牆狀況、盡速完成修繕。已完成申報尚未修繕建物，應檢具施工工期表、修繕規畫或合約等文件，向主管機關報告進度，以免加重裁罰。

他表示，外牆飾材若掉落，恐造成行人或車輛損害，北市府可依相關規定裁罰，建物所有權人也須負擔民事、刑事責任，各大樓及社區應盡早進行檢查及修繕，確保安全。

（責任主編：莊儱宇）