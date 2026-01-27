建物妨害施工整地 黎明幼兒園更五審判拆

黎明幼兒園園長林金連（前排右二）拒配合市地重劃拆遷，黎明重劃會自民國108年起多次提拆屋訴訟，林也多次與聲援團體赴法院外陳情。（本報資料照片）

全國規模最大的台中「黎明自辦市地重劃區」案纏訟17年，針對黎明幼兒園拆屋還地民事訴訟，台中高分院27日作出更五審宣判。合議庭雖認定重劃會成立與運作存有違法及誠信問題，但認定幼兒園建物妨害施工整地，改判准許重劃會拆除幼兒園建物及設施，全案可上訴。面對敗訴，園長林金連揚言抗爭到底。

黎明自辦市地重劃區橫跨西屯與南屯區、面積約186公頃，自民國107年啟動，位於其中的黎明幼兒園自108年起拒絕配合，重劃會遂向法院提起拆屋還地民事訴訟，一、二審及更一審時，法院曾因重劃會程序不合法，判幼兒園免拆，但遭最高法院發回更審，更二、更三審認為幼兒園位於重劃區範圍、重劃會有施工整地必要，判決幼兒園需拆遷。

更四審再度認定重劃會存在人頭地主，為非法成立，判定幼兒園免拆，最高法院發回台中高分院進行更五審，27日審結宣判，再逆轉為准予拆除。

台中高分院指出，合議庭審酌林金連非土地所有權人，幼兒園建物亦屬未登記違建，且位於道路、公園及住宅預定地，長期妨礙公共利益，也使其他地主無法使用土地。另查，林金連家族在同一重劃區內尚有4筆土地已完成分配並交地，其中3筆更已出售獲利，林一方面享受重劃成果、取得利益，另一方面卻對非其所有權土地阻撓重劃，顯違誠信原則。合議庭並認定，重劃會已提存2589萬餘元補償金，且其餘共有人均同意拆除，若僅林1人持續占用，顯失公平。

面對最新判決，林金連揚言上訴，痛批「不是黎明幼兒園的敗訴，而是全台灣人的敗訴。」台中市地政局則回應，黎明重劃案核定程序合法合規，市府將持續精進監督機制、守護地主權益。