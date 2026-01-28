建物消安設備修繕補助 北市消：2月開放申請

（中央社記者黃麗芸台北28日電）台北市消防局今天表示，「補助原有合法建築物消防安全設備修繕費用」政策今年度預算為500萬元，盼協助民眾改善建築消防安全設備，2月起開放申請，每案最高可補助20萬元。

消防局下午發布新聞稿表示，為提升居住安全與公共防災能力，持續推動「補助原有合法建築物消防安全設備修繕費用」政策，並於115年度編列新台幣500萬元經費，協助民眾改善建築消防安全設備，符合資格者可提出申請。

同時，自2月1日起至8月31日止受理申請，每案最高可補助20萬元，實際補助金額依審查結果核定。

消防局說明，補助對象資格為領得使用執照逾20年的集合住宅建築物，其共有系統性消防安全設備須進行修繕或汰換者；原有合法建築物或場所為提升公共安全增設，或改設消防局指定的消防安全設備者。

老舊建築若消防設備無法發揮應有效能，火災發生時恐增加人命傷亡與財產損失風險，消防局表示，透過補助鼓勵民眾積極維護消防安全設備，減輕修繕費用負擔，有助於降低災害發生及擴大的可能，落實「預防重於救災」的城市安全理念。（編輯：蕭博文）1150128