建研所推動智慧節能與近零碳建築 跨域交流凝聚產業轉型共識

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為促進產官學研之間的知識傳遞與經驗分享，並提升智慧淨零建築跨領域合作機會，內政部建築研究所10日在台北舉辦、台灣智慧淨零建築產業聯盟（簡稱台智盟）執行的「智慧節能創新技術暨跨領域產業交流推廣活動」，透過政策說明與專題演講，推廣淨零建築技術並凝聚淨零轉型共識。內政部建築研究所所長王榮進表示，政府將持續扮演示範引領角色，並於今年推動「民間既有住宅單位能效改善試辦專案」，逐步帶動既有建築節能改善，擴大整體減碳效益。

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出席與會的有立法委員鍾佳濱、立法委員黃秀芳、行政院政務顧問劉德宗、新北市建築師公會理事長汪俊男、新北市家具商業同業公會榮譽理事長簡隆富、台灣綠建材產業發展協會理事長林孟瑜、台灣波蘭商業協會政府關係代表張琔棟、台灣建築中心副執行長林杰宏、台灣智慧人居促進會會長辛建民等。王榮進在致詞時指出，賴總統於「國家氣候變遷對策委員會」中已明確強調，近零碳建築是達成淨零轉型的重要關鍵，並指示應優先從既有建築著手，由公部門帶頭示範，同時善用市場機制，引導民間共同投入。

王榮進強調，為落實政策方向，內政部啟動「近零碳建築減碳旗艦行動計畫」，以「擴大建築能效」、「老宅延壽及社會住宅」及「綠領人才培育」三大主軸，由公部門示範帶動民間投入，並結合環境部、教育部、勞動部及經濟部跨部會合作，加強建築物設置太陽能光電、推動住宅租售資訊揭露、同步研發智慧淨零技術、培育綠領人才、研擬建築節能減碳申請碳權制度及取得綠色金融優惠等措施，全方位強化建築部門減碳能力。

鍾佳濱致詞時表示，從國際交流經驗可見，台灣在建築安全法規的普及性與跨領域整合能力上具有相當優勢，值得持續深化，並期待相關研究成果未來在印太地區發揮更大影響力。立法委員黃秀芳則指出，住宅建築未來必須朝節能、發電與碳權整合方向發展，透過玻璃隔熱等實務技術落實節能減碳。兩人也共同承諾，凡有助於國家、人民及產業發展的相關法案與制度修正，都將在立法院全力支持，協助打造更完善的智慧綠建築發展環境。

臺灣科技大學教授蔡孟廷受邀進行專題分享，探討低蘊含碳建築評估與模組化建築系統之應用效益。此外在會場有中華電信、樺康智雲、睿洋綠能、瑞弘科技等四間擁有專業技術的企業，現場展示他們的產品與服務，從減碳軟體、能源管理系統到隔熱玻璃、熱泵設備等。

台智盟理事長顏家鈺指出，若要擴大推動住宅單位能效評估，不能只仰賴少數專業公協會與傳統技術體系，而應擴大納入具實務經驗的智慧節能顧問、軟體服務等多元專業人力，才能因應未來龐大的推廣需求。台智盟秘書長孟義超則強調，住宅單位能效制度若要真正落地，關鍵不只在政策宣示，更在於如何把制度轉化為民眾看得懂、用得上的市場語言與實際誘因，讓節能不只是專業評估項目，而能成為民眾日常選擇與市場價值的一部分。

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