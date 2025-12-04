建研所攜手台智盟推廣智慧減碳 加速推動近零碳建築落地
CNEWS匯流新聞網記者李映萱、李衣綸／台北報導
內政部建築研究所（建研所）近日與台灣智慧淨零建築產業聯盟合作，在建研所材料實驗中心舉辦「智慧節能減碳創新技術宣導推廣活動」，以跨領域交流推動近零碳建築與淨零轉型。建研所所長王榮進表示，建築部門在淨零政策中具有關鍵位置，未來將持續以公部門示範帶動民間參與，加快既有建築的能效改善與全面轉型。
王榮進指出，總統賴清德於10月的國家氣候變遷對策委員會中，已把「近零碳建築」視為淨零轉型的重要基石，並明確要求從既有建築開始推動，由公部門率先落實，再結合市場力量擴大民間投入。內政部目前正推動「近零碳建築減碳旗艦行動計畫」，涵蓋建築能效提升、老屋延壽與社會住宅推動、綠領人才培育三大方向，同時整合跨部會資源，推動能效標示、太陽能光電、智慧淨零技術與綠色金融，以全面提升建築部門的減碳量能。
他進一步說明，建研所自2023年起分階段推動建築能效評估與標示制度，預計在2026年全面納入所有公有新建建築，提前達成原訂2030年的政策目標。截至今年10月底，已有266件建築取得能效標示，其中127件達到近零碳建築（1+級），顯示產官學界都積極響應，也反映產業界對淨零理念的高度認同。王榮進強調，近零碳建築的落實需仰賴產官學研共同努力，建研所將持續強化跨界溝通，作為政策滾動修正的依據，並攜手產業推動2050淨零願景。
活動期間，多位產業代表也分享智慧減碳的應用經驗。在一起永續科技董事長薛煒立指出，建築淨零可結合循環經濟模式，如導入立面型太陽能與再生光電板，使建築同時具備創能、節能與隔熱效益；若再搭配廣告、綠色金融等模式，甚至能將減碳支出轉為可長期運作的效益來源。樺康智雲技術長則分享智慧建築與數位雙生的案例，說明如何運用AI與能源管理系統，在感測條件有限的情況下仍可精準掌握能耗、調整空調策略，協助企業與醫療院所有效降低能源使用與碳排。
台灣智慧淨零建築產業聯盟秘書長孟義超表示，淨零建築正從「制度建構」邁向「產業實際落地」的重要階段，而真正的關鍵不在單一技術的突破，而是整合政策、專業、公協會與市場力量。台智盟將持續扮演跨域平台角色，串聯建築、冷凍空調、能源、智慧科技、金融等不同領域，協助新技術對接設計端與施工端，並透過展會、交流與示範推廣擴大產業參與，真正推動既有建築節能減碳，為2050淨零排放奠定堅實的基礎。
台中第三家Costco落腳海線有望 台中市都委會通過都計變更
