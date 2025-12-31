建立你的長短線股池清單「穩抓飆股」！用追蹤取代預測、把時間變成優勢
多數人輸在亂追題材，不是輸在看錯方向。真正能穩定獲利的投資人，進場前早就準備好場內與場外清單，用紀律取代衝動，在對的時機，把對的股票放進投資組合。
你進股市之前，第一件事不是追熱門股，而是要先建立屬於自己的「選股清單」。這個清單分成兩種：場內清單，已經買進的股票，也就是你的投資組合；場外清單，你觀察到不錯的標的，但因價位或時機未到而暫時不出手的候選名單。
我一直保持一個習慣，無論在研究報告、財經新聞，或是盤中觀察到什麼股票，只要覺得值得追蹤，立刻寫進筆記。良好的筆記習慣，是你能不能跟得上市場的第一步。建議你每天都記錄大盤狀況：上市櫃指數、台指期的走勢，以及技術面重點，例如5日均線（5MA）的位置、K線的型態。
當你長期記錄，心裡會自動浮現出一張「大盤地圖」，你不用開電腦，也知道今天指數大概在什麼區間，是偏多還是偏空。這種內化的直覺，能幫助你做出更快的交易判斷。
清單能幫你釐清問題：你要買什麼？何時要買？哪一檔值得放進投資組合？場外清單就像後備兵力，等到價格回到合理區間，你可以第一時間出手。2023年下半年，AI伺服器概念股廣達（2382）股價從1月不到80元，一路漲到6月時突破150元，許多散戶因為「漲太多不敢追」，結果隔月再看，股價又漲了一大段。
若事先把廣達放進「場外清單」的股池，即使暫時沒有買進，至少會持續追蹤，等到出現拉回整理、量縮止穩的型態，就能果斷轉入「場內清單」。
建立股池有方法 初步先篩選把關
股池的建立不是隨便撿股票丟進去，而是有步驟的篩選過程，你可以根據買進個股是要長線操作還是短線操作，用不同方式篩選。
長期投資 基本面條件要看清
如果你的操作屬於中長期投資，第一步就是從基本面開始做初步篩選，目的是先把體質太差、風險過高的公司排除掉。
首先，「營收成長」就是最直觀的觀察指標。通常我會要求最近3個月的營收年增率（YOY）要大於10%，即使沒有創下歷史新高，只要能維持穩定成長，就是正向訊號。
除了營收，ROE（股東權益報酬率）和本益比也是不可缺少的條件。ROE就是公司替股東賺錢的效率，在股市裡，一家公司ROE長期穩定在8%以上，代表它有能力把股東的資金運用得比平均水準更好，值得納入長期投資名單。
至於本益比（P/E Ratio），就是股價除以每股盈餘（EPS），常被用來判斷股價是否合理。如果一家公司的本益比低於同業平均，或小於13倍，代表市場可能低估了它，股價上漲的潛力自然比已被炒高的股票更大。
此外，財務結構同樣重要，一家公司的負債比應低於60%，營運現金流最好為正，靠本業賺錢、現金流穩定的公司，才有能力抵抗景氣衝擊。
短線交易 技術面鎖定強勢股
短線交易核心在於技術分析的靈活應用，投資人要快速捕捉市場的節奏，必須盯住幾條重要的均線，當股價站上月線或季線，甚至50日線時，往往代表趨勢轉強；如果5日線往上突破10日線形成黃金交叉，再配合成交量放大到5日均量以上50%，都被視為短線轉多的重要訊號。
此外，在技術分析裡投資人常追蹤所謂的「強勢股」。強勢股的定義很簡單，就是最近1個月漲幅排在前20%的股票，你可以養成習慣，每到週末就檢視當週漲幅前10大、前20大的股票名單；或是拉長到1個月，看看哪一些個股漲勢最兇。如果一檔股票短期漲幅居前，背後又有產業趨勢支撐，甚至政策題材加持，就值得納入股池清單。（摘錄自《慢慢富，比快快窮容易：阮慕驊教你3階段打造一生財富，找回失控的投資節奏》）
《慢慢富，比快快窮容易：阮慕驊教你3階段打造一生財富，找回失控的投資節奏》
作者：阮慕驊
出版：金尉股份有限公司
簡介：在市場裡，有人一夜致富，也有人一夜清空。你以為那是運氣，其實太想贏的人反而輸得快。在股市歷經無數漲跌仍屹立不倒的阮慕驊，淬鍊出「不被市場反噬」的智慧，帶你從急功近利的散戶心態，進化成能長期穩定操作的投資者。
點擊連結購買，閱讀更多內容：https://cmy.tw/00CuyI。
（圖片來源：Shutterstock僅示意 / 內容僅供參考，投資請謹慎為上）
文章出處：《Money錢》2026年1月號
下載「錢雜誌App」隨時隨地掌握財經脈動
