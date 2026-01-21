建立全新的低碳示範 遠雄樂元接待中心獲翡翠級減碳認證

論壇主題為「低碳建築進化論：從低碳循環接待中心看產業永續未來」。 圖：唐復年/攝

[Newtalk新聞] 位在台中市北屯區的建案遠雄樂元接待中心，近日取得工程碳足跡減碳評估認證藍鑽等級中最高等級「翡翠級」，今（21）日接受頒證，並且舉辦「低碳建築進化論：從低碳循環接待中心看產業永續未來」為題的論壇。遠雄房地產總經理張麗蓉表示，接待中心往往是代銷過程中最耗資源、生命週期最短的場域，因此團隊選擇從這個最具挑戰性的空間著手，提出「低碳循環接待中心」的具體行動方案，讓永續不只被說明，而是被完成。

遠雄建設指出，此案以減碳44%、循環度57%的成效，成為目前已取得該項認證的接待中心案例中，表現最為亮眼的代表，為接待中心此一高變數、短生命週期的建築型態，建立全新的低碳示範標準。

遠雄建設指出，永續並非短期策略，而是自 2018 年啟動 FGN（FarGlory Next）以來，逐步累積的長期行動。從 2021 年推動工地再生計畫，到 2024 年宣示朝「最友善地球的建設事業」邁進，遠雄持續將減廢、低碳與循環思維，轉化為可被執行的場域實踐，而「遠雄樂元接待中心」正是理念延伸至銷售場域的重要里程碑。

遠雄房地產總經理張麗蓉表示，在設計與產品層面，「遠雄樂元接待中心」也被視為建案核心價值的前導示範。團隊承接 FGN「永續 × 共享」精神，結合「遠雄樂元」核心價值 PLAY GROUND，設定「承接永續共享、客層教育意義、生活場景展演」三項任務，透過空間配置與共融場域設計，讓接待中心成為未來社區生活型態的縮影。

在執行上，團隊導入 BIM 系統進行整合設計與碳排模擬，並以全生命週期觀點，從設計、施工、營運到後續拆除，全面檢視材料選用與施工方式，在現實條件下反覆取捨，確保低碳與循環能被真正落實。第三方評估單位台灣營建研究院指出，「翡翠級」為該制度的最高等級，能於接待中心此類高變數場域取得此一成果，具高度實務代表性。

「遠雄樂元」基地位於台中市北屯核心，基地面積達 2,147 坪，鄰近捷運北屯總站，坐擁北屯機捷首排 × 好市多首排的雙核心優勢，結合捷運與74快速道路交通節點，兼具城市連結與生活便利。全案規劃為地上29樓、地下6層雙棟住宅大樓，產品為21~39坪、2~3 房，全數配置雙衛浴，兼顧空間機能與長期居住品質，預計2029年第三季完工。

遠雄房地產表示，從低碳循環接待中心到實際住宅產品，遠雄希望讓市場清楚看見，這不只是一個未來藍圖，而是一種「現在就能感受、未來持續實現」的生活提案。

遠雄房地產總經理張麗蓉獲頒工程碳足跡減碳評估認證藍鑽等級中最高等級「翡翠級」證書。 圖：唐復年/攝

遠雄樂元接待中心獲工程碳足跡減碳評估認證藍鑽等級中最高等級「翡翠級」 圖：唐復年/攝