建立正確心態對應失眠 才能安心好眠

失眠是現代人常見的困擾，不少民眾一躺上床就開始擔心「今晚又睡不著」，反而越想越清醒；衛生福利部新營醫院神經內科王威仁醫師表示，失眠往往不是身體不會睡，而是大腦太緊繃，若能建立正確心態，搭配客觀的睡眠評估，許多人的睡眠品質其實可以明顯改善。

王威仁醫師指出，臨床上觀察到許多失眠患者的共通點是對睡眠抱持過高期待與焦慮心情，越是告訴自己一定要睡著，大腦反而越難放鬆；其實睡眠是一種自然發生的生理過程，無法用意志力強迫，過度擔心反而會啟動大腦的警覺系統，形成惡性循環。

王威仁醫師提醒民眾，面對失眠時應先調整心態與觀念，不要把『睡著』當成目標，而是應讓身體先休息，且短暫失眠不等於健康出問題；醒著躺著休息也對神經系統有幫助，也應避免反覆看時間，減少對睡眠的壓力。

王威仁醫師說明，許多民眾其實並不清楚自己真正的睡眠狀況，是「感覺沒睡好」，還是存在打鼾、呼吸中止、睡眠中斷等問題；為了讓民眾更便利地了解自身睡眠品質，新營醫院引進「居家睡眠檢測－大立雲康系統」，提供不必住院、在熟悉環境中即可完成的睡眠評估方式，在家睡覺、配戴簡易設備，就能收集整夜的睡眠資料，協助醫師判斷是否有睡眠呼吸障礙或睡眠結構異常，可減少民眾對檢查的緊張感，也能更貼近日常真實睡眠狀態，有助後續個別衛教與治療建議。

王威仁醫師也強調，睡眠問題改善除了心態調整，關鍵在於「了解問題」而非「急著用藥」，透過正確心態建立、生活作息調整，再搭配客觀的睡眠數據，才能真正找到適合自己的改善方向；該院持續推動以病人為中心的整合照護，結合專業醫療團隊與創新科技，協助民眾從「認識睡眠、理解睡眠」開始，一步步找回自然、安心的好眠品質。