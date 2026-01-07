建立永續政策推動平台 促進高雄濕地保育發展

高雄市議會今（7）日舉辦「高雄市濕地保護關懷」公聽會，由議員黃柏霖主持，與會學者專家一致建議市府應建立永續的政策推動平台。(高市議會提供)

記者吳文欽／高雄報導

高雄市為全台少數系統性建構「濕地生態廊道」的城市，然而在濕地治理、資源整合、專業協作及長期管理機制上仍有精進空間。高雄市議會今（7）日舉辦「高雄市濕地保護關懷」公聽會，由議員黃柏霖主持，與會學者專家一致建議市府應建立永續的政策推動平台，系統性推動濕地保育與生態永續發展。

黃柏霖議員指出，過去市府與民間團體已投入大量心力推動濕地保育，未來應進一步強化與企業的合作關係，建立更完善的支持制度。他認為，濕地保育應從教育扎根，建議安排遊覽車接送偏鄉國小學童參與市區具意義的濕地活動，讓孩子有更多親近自然的機會；也期盼透過公聽會邀集學者專家提供建言，凝聚共識，檢討並精進政策方向，強化濕地保育與永續利用。

市府公園處副處長羅椉元表示，目前市府各局處分工管理濕地，但因經費有限，實務上仰賴民間團體與志工協助。去年洲仔濕地因里長聯署引發爭議，雖帶來衝擊，卻也促使公部門重新思考生態保護與居民需求間的平衡，並進一步檢討經費配置與改善改造方案。未來市府將持續從基礎教育著手，並鼓勵企業投入認養行列，共同推動濕地保育。

社團法人高雄市野鳥學會總幹事林昆海指出，濕地、滯洪池及埤塘等場域的管理高度仰賴在地民間團體與志工，惟人力與經費普遍不足，建議市府提高自籌比例，研議碳費機制或制定自治條例，並將部分綠美化經費轉投入濕地保育。他也呼籲減少過度硬體建設、提高經常門預算，落實綠地保護政策，並將環境教育向下扎根至基層公務員體系。

社團法人台灣濕地保護聯盟理事長康敏捷表示，濕地定位不同於一般綠地，具有高度示範與教育價值，但目前宣導不足，民眾認知有限。他建議挹注更多經費，鼓勵學生選定濕地進行實地環境教育，也呼籲因應氣候變遷，串聯公部門、企業及旅宿業，推動認養與生態服務，持續深化濕地保育行動。

輔英科技大學休閒與遊憩事業管理系主任陳冠位指出，濕地政策推動須兼顧法律程序與民眾參與，妥善溝通開發與保育間的衝突，並建議將濕地議題融入中小學教育與假期課程，同時思考外來種的產業化處理路徑，讓保育真正落實於生活。

國立屏東科技大學環境工程與科學系教授林傑博士表示，高雄濕地數量已具一定規模，未來關鍵在於「質」與功能是否發揮，應朝多元化、系統化方向發展，建立市府長期關鍵指標，如底泥生物與生物多樣性監測，並整合河川與空氣品質數據，作為智慧城市與濕地治理的重要基礎。

國立高雄餐旅大學旅遊管理研究所副教授吳英偉建議，市府可提出具短、中、長期架構的濕地政策白皮書，並設置專責平台，系統性呈現高雄21處濕地的基本資料與治理成果，從整體政策層面推動濕地保育。

高雄市綠色協會理事長黃景南指出，濕地應採廣義認定，涵蓋溪流、河川、校園及機關生態池，建議完成更全面的濕地調查，並轉化為出版品與兒童繪本進行深度推廣；同時應將滯洪池與濕地生態功能納入新開發案件及相關法規中。

森林城市協會理事長莊傑任則呼籲，濕地與溪流應採不同於一般公園的生態化管理方式，避免過度清理導致生物消失，建議市府訂定差異化管理原則，成立專責濕地生態單位並投入足夠人力與經費，保留自然洪氾區，提升整體生態與景觀價值。

台灣藝術發展協會秘書長蔣耀賢建議，可串聯公車與捷運系統，推動學生定期以綠色運輸進行戶外教學，結合濕地場域與在地旅遊產業，形塑「人的廊道」，提升濕地可近性。

黃柏霖議員最後強調，城市生物多樣性具備國際吸引力，市府應投入更多資源，主動拜訪企業，建立可抵稅的永續支持平台，協助民間團體以基金會模式運作，強化企業ESG參與。他也指出，環境永續攸關市民健康，市府應善用危機，轉化為推動行動的契機。