建立瀝清回收機制 苗栗推動銅鑼設循環材料再處理廠
環境部修訂「資源循環推動法」業經立法院三讀通過，苗栗縣獲得工研院綠能所技轉設立國內首座瀝清再利用回收廠，邁出循環利用綠能科技第一步，苗栗縣長鍾東錦規畫再於銅鑼鄉招商設置苗栗地區循環材料再處理廠，與銅鑼鄉公所商討利用垃圾掩埋場附近閒置空地，希望能打造苗栗縣成為回收綠能科技重鎮。
縣府環保局長沈鳳臺指出，環境部修訂「資源循環推動法」業經立法院三讀通過，新法規範聚焦公共工程與產品的綠色設計準則，從法制源頭強制推動資源全循環，如營建刨除料等物質將由傳統末端管理提升至全生命週期的資源循環。針對循環材料管制與合法化路徑，在落實資源工程去化與管制面上，資循法並要求公部門公共工程強制去化循環材料的法定義務，未來苗栗縣一定規模的公共工程，在規劃設計階段，必須遵行綠色設計準則並「使用一定比率的再生粒料」，否則工程主辦機關將面臨處罰或調減補助，直接由法規端強制要求工程單位負起產源去化責任以達成刨用平衡。
苗栗縣率先推動再生瀝青及循環材料應用，自工研院綠能所獲得榮獲國際科技創新大獎「愛迪生金獎」殊榮的瀝清回收再利用技術，輔導苗栗縣三灣鄉聯岳公司成立回收廠，並開始商業營運後。苗栗縣長鍾東錦接續指示交工處、水利處及環保局檢視法規及工程管理機制，建立跨局處合作研提推動方向，評估在銅鑼鄉覓地，作為循環材料示範場域可行性，並盤點適合導入的示範工程，建立材料驗證及施工品質機制。鍾東錦並在9日縣務會議上指示相關局處是否考慮與銅鑼鄉公所協議利用垃圾掩埋場旁閒置空地。
交工處長古明弘報告表示，目前已籌措相關規劃費用，並盤點縣府設計畫適合導入循環材料的重大工程，初期將納入2027燈會停車場作為示範工程。水利處楊明鐃則指出，公共下水道工程循環材料應用工項，是以路面修復工程為主。
沈鳳臺則指出，瀝青混凝土刨除料屬再生資源，其再生利用應依「營建事業再生利用的再生資源項目及規範」申請辦理，目前全縣具有再生利用機構共有7家，其中聯岳公司已取得再生利用許可，其再生瀝青及循環材料的循環利用，符合法規規範。
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