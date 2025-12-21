建立真正國安和社會安全韌性

（圖／臉書）

台北商圈隨機傷人事件，4死、多人輕重傷，賴總統和卓揆的反應包括探視慰問、哀悼、下令調查犯案動機，向社會交代。

照說發生這類恐攻事件，第一時間該反應的重點，在於要求國安與治安等相關單位，啟動該有的應變，同時警告社會大眾提高警覺。然這次唯一發布安全警訊的，是AIT對美國在台公民發布安全警示。

想問的是，11年前鄭捷事件的慘痛經驗，到這次的類似事件，政府以「全民防衛動員」為名花大筆納稅錢加強韌性，印發小橘書，執行並透過修法抓可疑人士，可曾提過或想過這類事件？還有那些車禍、火災等等隨時存在我們周遭的威脅，是不是，才是政府應該積極幫或教人民，好好落實的社會安全韌性？

值得提醒的是，鄭捷和張文採取的，畢竟都是威力相對小的近身攻擊，萬一採取槍擊、爆破、生化等攻擊，後果難以想像。

恐怖攻擊肆虐，全世界幾乎無一城市得以完全免疫。因此對恐攻保持警覺，做好應變準備，本該成為國民具備的基本能力。

從過去遭受恐攻的經驗可看出，人群其實是很脆弱的。而攻擊者，也就往往藉此針對人群進行諸如：在運動賽事和群聚活動開槍或爆破、攻擊毒性或爆炸性物品儲存所、攻擊供水系統、攻擊大眾運輸系統尤其在尖峰時段、攻擊醫院和托幼中心等。

遭受恐攻當下若能採取對的行動，則可讓死傷程度減至最輕。若人正好在恐攻現場，反應原則不外，跑、就地掩蔽、躲藏、防衛、疏散；迅速、靜悄悄逃開躲起來，遠離人群、保持安靜。若不得已必須面對，又正好有機會，才採取對抗。商家或該單位應發出緊急警報，並透過備妥的聯繫計畫，與警方聯繫。像這次的誠品高效率疏散民眾，星巴克降下鐵捲門保護客人，都是正確、該有的應變。

恐怖攻擊的動機往往會一直是個謎。因此需針對未來被攻擊，做好預防與準備，包括：訓練，定期進行真實演練；警報系統，透過廣播器、顯示器等提供例如：「在大廳攻擊」等具體資訊；個人角色，工作人員分派工作與行動；聯繫與通訊，建立清楚的內部與對外緊急聯繫管道。

這次事件中奮不顧身攔阻，不幸遇刺身亡余姓保全人員，讓我想起許多年前深夜，在東京行人地下道遇到一位手握長柄手電筒保全阿伯的機警身手和表情。

好萊塢男星吉布森（Tyrese Gibson）將這次事件影片轉發，引發國外網友留言，普遍質疑現場民眾缺乏危機意識、毫無臨場反應。我們台灣人是太沒警覺性，還是一直都警覺錯對象了？

誰，才是我們實際該好好防的？什麼，才是我們該認真演練的？（作者為國立海洋大學名譽教授）