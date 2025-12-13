建立韌性星球 第7屆聯合國環境大會閉幕

聯合國環境大會(UNEA)，七屆會議於12月8日至12日於肯亞奈洛比舉行，主題為「推動永續解決方案，建立韌性星球」。全球近6000名代表共商多邊合作下的全球環境治理與可持續行動。而慈濟代表團，也透過不同的座談，分享慈濟經驗，今年更加強與非洲民間組織，與國際間宗教組織的深入了解。

肯亞首都奈洛比，城市的底蘊來自市井小民的拚博。不看大街，走入的是小巷。

「這裡有很多人，他們來都會帶著袋子。」

您可能不知道，非洲變暖速度平均快於世界其他地區。換句話說，非洲降水與乾旱的極端天氣，都將變得更加劇烈，這是日益嚴重的威脅。

慈濟慈善基金會國際長 曾慈慧：「今天我們在這裡做得很好，但我們還要走入家戶，去邀請他們清潔社區，來建立一個更美好的奈洛比，好嗎。」

慈濟慈善基金會國際長 曾慈慧：「綠色的城市 奈洛比，他們特別 政府工作人員，特別用這樣子來做宣導。」

第七屆聯合國環境大會，在奈洛比舉行，慈濟與會人員，包括基金會與莫三比克青年代表。

慈濟慈善基金會國際長 曾慈慧：「慈濟今年 我們特別希望，在非洲的民間組織，以及宗教組織這個區塊上，能夠多深入 多投入，慈濟論述 國際認證，非常重要的一個平台跟空間。」

做為全球最高環境決策機構，第七屆聯合國環境大會，今年主題為「推動永續解決方案，建立韌性星球」solutions for a resilient planet)。

聯合國環境規畫署執行長 安德森：「我們都做一樣的事情，讓我們的未來變得更好，對我們的家庭也更好，這個未來 奠基在氣候的穩定，還有乾淨的 零汙染的地球。」

的確，需要步伐一致，才能為地球邁開永續的旅程。

慈濟代表團，從會前會，即密集的參與座談(12/4-12/7)，以莫三比克的永續農業推動供餐，以及菲律賓的防災減災，波蘭跨宗教合作，與各國代表交流。

慈濟全球合作事務室助專 凃君曄：「氣候變遷當中 女性其實是受到，最影響的一個族群，在莫三比克 莫三志工 這些媽媽們，在當地如何推動環保，如何讓我們的環境，加上說 用不一樣的方式，可以去教育我們的下一代。」

莫三比克青年代表 費米諾：「這對我們的農場來說，是一個很好的議題，我們可以利用這樣的知識，運用在我們的社區，替我們的物種找到一個解決方案，讓我們的有機農業，有一個更好的發展，因為在我們的國家，利用有機農業來栽種面臨困難。」

而從12/8到12/12，大會期間凝聚共識，在閉幕通過多項決議，承諾推進可持續解決方案，嚴格履行多邊環境協定（MEA），點亮前行路上的明燈。

