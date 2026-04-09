建築圓夢家黃煒智 打造智慧減擔宅

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沅恆首哲南科新貴首選經典房（25-27 坪）低公設比、純住社區) /圖片來源: 沅恆建設股份有限公司

房產中心/綜合報導

黃煒智設計師是將「夢想」轉譯成「生活」的人。他能捕捉你對‘’家‘’的無限想像，將那些關於安全感、溫暖與自由的期待，轉化為觸手可及的家與空間。

科技新貴首購首選 建築職人黃煒智先生北中南精準佈局 打造「智慧減擔」質感宅

面對房價高漲與生活品質的雙重挑戰，建築職人黃煒智先生透過精準的北、中、南佈局，為台灣年輕家庭勾勒全新的居住想像。身為品牌核心靈魂，黃煒智不僅專注於空間美學，更將「首購負擔能力、智慧建築技術、精準選地、區域佈局」視為產品規劃的四大核心，致力在「住得好」與「買得起」之間取得平衡。

深耕南科核心 從「首哲」到「拾玥」的實踐之路

在南台灣，沅恆建設深耕南科生活圈，在台南善化及周邊新興科技廊帶，陸續推出符合時代需求的合宜宅產品。其中，「沅恆首哲」以低公設、實用的 2–3 房規劃，精準鎖定科技新貴與在地首購族。該案強調低密度、高綠覆的居住環境，通勤約 5 至 10 分鐘即可抵達科學園區，讓忙碌的科技人在合理的房貸負擔下，同步兼顧質感與舒適生活。

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接續這股動能，近期推出的「沅恆拾玥」（沅建築二部曲）更進一步強化「減擔成家」的理念。該案主打質感 2 房（24–29 坪），地理位置極具優勢：步行 1 分鐘即可抵達萬坪湖畔公園，車程 5 分鐘抵達善化市心商圈，10 分鐘直抵台南科學園區。為了降低入主門檻，該案特別規劃「訂簽 36 萬起」的彈性方案，並加碼贈送全室冷氣，落實職人工藝與有感建築的承諾。

建築職人黃煒智沅陞建設台南鹽行木津川上樑典禮)/圖片來源: 沅恆建設股份有限公司

北中南連線 從板橋精華區到台中科博館生活圈

建築職人黃煒智的佈局不僅限於南部。在北台灣，投資的沅陞建設鎖定台北市及板橋等一線重劃區，推出小坪數、高機能、搭配智慧配備的產品；在中台灣，則由沅盛國際開發專注於台中西區人文薈萃的精華區科博段的土地整合，於草悟道充滿綠意的生活圈將智慧建築與老城區的創新機能結合，打造「智慧未來平台」。

沅盛國際科博館特區台中草悟道開發案) /圖片來源: 沅恆建設股份有限公司

科技導入生活 高總價配備下放首購產品

建築職人黃煒智先生強調，住宅是家庭最重要的資產。因此，他將過去多見於高總價市場的智慧門鎖、節能照明與社區管理系統，全面導入首購產品線中。透過從台南南科到台中科博段的建築廊帶，黃煒智期望讓年輕世代在不同城市，都能以合理門檻擁有一座安全、智慧且具有未來性的第一個家。