建築大師姚仁喜獲頒東海大學名譽博士 感性回憶母校時光
榮獲美國建築師協會（AIA）國際事務所獎的建築師姚仁喜，以卓越成就與社會影響力，獲東海大學肯定，校務會議通過授予名譽工學博士學位。校長張國恩說，姚仁喜不僅是東海建築系孕育出的優秀人才，更是台灣建築界最具代表性人物之一，獲此榮銜實至名歸。姚仁喜則感性表示：「東海的五年，是我一生中最深的幸運。」
東海大學16日在「路思義教堂」舉行姚仁喜名譽博士學位頒授典禮，表彰其長年深耕建築設計與實務領域的貢獻，現場嘉賓雲集，包含校長張國恩、董事長吳清邁與夫人賴兆貞、姚仁喜的兄長姚仁祿與夫人姚任祥等人均到場觀禮。典禮更邀請到重量級貴賓台灣建築學家夏鑄九教授，以及姚仁喜就讀東海時期的老師，美國Dillingham事務所負責人Reed Dillingham一同見證榮耀。
張國恩校長致詞時指出，獲頒東海大學名譽博士的頭銜並不容易，必須同時具備學術地位、獲獎成就、產業貢獻及社會影響力四大條件，並經過系所、院級到校級的嚴格審查。姚仁喜最終以全票通過，成為東海創校以來第九位名譽博士，其過往成就足為楷模。張國恩強調，姚仁喜是繼陳其寬、漢寶德後，第三名榮獲國家文藝獎的東海人，更獲美國建築師協會（AIA）頒發榮譽院士。母校非常榮幸能授予姚仁喜名譽博士學位，也希望以其為榜樣，未來有更多傑出校友獲得此殊榮。
建築系主任曾瑋則引用姚仁喜曾說過的一句話，「建築是人類情感的容器」，為大師創作理念，下最佳註解。曾瑋表示，姚仁喜擅長將人類情感透過材料、形式表現，他重視土地和環境的配合，以蘭陽博物館和新北市美術館為例，藉由建築演繹地貌及歷史文化脈絡。水月道場則利用光影變化傳達獨特詩意，讓空間呈現宛如電影場景般的戲劇張力。AIA也盛讚姚仁喜透過東方美學與哲學思考調動建築元素，巧妙運用自然光線、材質和結構，並以創新思維與高度水準打造令人驚艷的作品。
回望50年前的大學歲月，姚仁喜談到三項形塑自身的珍貴要素—優美的校園環境、獨特的精英師長，以及國際而自由的氛圍。他回憶浸淫在東海校園裡，是第一次真正被「空間」所教育，讓他相信建築能對人產生重大影響。系上師長的教導，是不急著告訴學生正確答案，反而讓他們困惑、質疑自己的假設，後來他才明白，那是一種關於自由的訓練。最後則是東海特殊的氣息，國際背景加上開放自由的學風，讓學生的視野得以伸向遠方，真切感受到與世界的距離並不遙遠。姚仁喜深深感謝1970年至1975年的那段時光，帶領自己一路走到今天，並懷著感恩謙卑的心，接受母校所給予的榮譽。（寇世菁報導）
其他人也在看
台南變天了？吳子嘉揭陳亭妃終局 立委補選驚爆林飛帆大戰「他」
民進黨台南市長初選民調出爐，2026選舉將由陳亭妃對上國民黨的謝龍介。媒體人吳子嘉昨分析選情，斷言陳亭妃應該會選上，接下來的立委補選大戰，他認為會由國安會副秘書長林飛帆對上無黨籍前台南市議長郭信良，若無意外應是郭贏。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 29
韓國瑜揭政府一大問題：台灣驕傲不只台積電 舉一例全場笑了
立法院長韓國瑜16日在雲林好禮「揪柑心」雲林縣農產推廣記者會致詞時，點出賴清德政府有一個問題，就是太多注意力都在台積電，但台灣還有許多驕傲。接著他舉例值得驕傲的產業，當他提到「包括我禿頭戴的假髮」時，現場立刻出現爆笑聲。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 49
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物
台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加食尚玩家 ・ 1 天前 ・ 128
玖壹壹春風擦撞賓士 車主1舉動暖到他：好人一生平安
本土天團玖壹壹成員春風在社群發文，表示自己擦撞到一輛賓士車，由於對方體諒他趕時間工作而未報警處理，事後他主動發文尋找車主，堅持要負責修車費用，誠懇態度獲得網友大讚。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 7
下週強烈冷氣團來襲！「2地區」又濕又冷 天氣粉專：先暖幾天再冷死你
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，本週末各地將出現短暫回暖，但下週確定會有強烈冷氣團來襲，而且是「濕冷型」，下週北部、東部皆濕冷有雨，中南部雖然不至於下雨，但也會轉為陰冷。「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，雖然下週才會開始降溫，但北部、東部從週日就...CTWANT ・ 19 小時前 ・ 17
衝吃到飽「嗑10隻這海鮮」問會虧嗎 內行曝真相：吃2公斤再說
生活中心／徐詩詠報導吃到飽是不少台灣人常去的餐廳類型之一，一名網友透露，自己朋友在2026年首日就前往吃到飽餐廳用餐，且一口氣狂吃10隻天使紅蝦。該名友人表示，餐廳老闆看到後疑似「眼眶泛淚」，讓他好奇這樣的吃法，店家真的會虧本嗎？該貼文引發不少討論，也有內行人出面透露真相。民視 ・ 2 週前 ・ 46
張文決裂家人自我封閉 疑遭怒斥「廢材」成墜魔關鍵
去年12月19日在台北車站、捷運中山站製造隨機殺人案，造成3死11傷後墜樓身亡的27歲張文，檢方偵結認定為孤狼犯案。調查顯示，張文生長於高知識水準家庭，父親曾在他當志願役時怒罵「你就是個廢材」，這6個字疑似成為他徹底自我封閉、墜入魔道的導火線。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 232
川普被打臉！榨乾台積電陰謀夢碎 美專家揭關鍵：不可能任務
對於美國商務部長盧特尼克指出，川普總統任內目標要將台灣半導體產能4成轉移至美；美國半導體產業專家受訪表示，即便現在美國方面動能非常強勁，但這個目標難以實現，從現實條件來看，這是不可能的任務。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 57
曾把林書豪打到流血腦震盪 麥卡洛又把台將摔到整季報銷
曾經在球場出現危險動作而打傷林書豪的台啤永豐雲豹洋將麥卡洛（Chris McCullough）又闖禍，上週出戰台北台新戰神，比賽上半場快結束前，兩人在三分線附近卡位，麥卡洛為擺脫孫思堯的積極防守，竟把孫思堯狠摔在地，並且導致孫思堯的膝蓋韌帶斷裂，本季提前報銷，而聯盟今天公布懲處結果。太報 ・ 18 小時前 ・ 23
周杰倫澳網初登場遭秒殺！大咖教練曝光 直批「致命關鍵」戳痛點
近年持續投入網球訓練的天王周杰倫（周董），近日受邀登上澳洲網球公開賽舞台，以球員身分參與全新趣味賽事「1分大滿貫」，也成為首位參與澳網賽事的華語歌手。這場跨界亮相話題性十足，卻在極短時間內畫下句點——周杰倫於首輪尚未完成回擊，便遭對手維奇以一記ACE球直接結束戰局，留下令人莞爾的畫面。賽後，他於昨（16）日透過社群平台分享賽後畫面，與教練盧彥勳的檢討互動意外成為焦點。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 12
iPhone 18 Pro 要來了？！十大規格亮點、夢幻新色一次報給你知 !
2026 年才剛開始，有人才剛入手 iPhone 17 ，iPhone 18 Pro 的傳聞就已經炸了一片！不知道獺友們目前已經聽到哪一段了呢？(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎) 這一代 iPhone 不只效能準備再衝一波新高度，連相機都有可能迎來「物理等級」的大突破，完全是近年來最讓人有感的一次升級。廢話不多說，快跟著小編一起來把重點一次掌握！電獺少女 ・ 18 小時前 ・ 12
11歲女童大叫後猝逝！高大成分析死因：嚴重3天就致死
事發於1月10日中午，女童與父親駕車外出，途經太平區一處加油站時，父親停車加油，女童則獨自前往對街購買包子。返車後不久，她突然大喊一聲便失去意識，家屬見狀立刻將她送醫。然而送達醫院時，女童幾乎已無生命跡象，院方隨即啟動葉克膜急救，但仍於12日宣告不治。醫療團隊...CTWANT ・ 1 天前 ・ 48
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝EBC東森新聞 ・ 14 小時前 ・ 1
郭冠宏橫掃第7種子德國好手 晉WTT球星挑戰賽16強
（中央社記者陳容琛台北17日電）在卡達舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）杜哈球星挑戰賽，台灣桌球新星郭冠宏在次輪僅花費不到23分鐘，就以3比0橫掃第7種子的德國好手杜達，勇闖男單16強。中央社 ・ 3 小時前 ・ 2
國旅不只墾丁慘兮兮？這觀光勝地旅客暴跌600萬人次 作家揭原因：大量民宿認賠轉賣
台灣國旅近年來被認為消費過高，越來越多人寧願買機票出國旅遊，也不願待在國內觀光，其中墾丁旅遊最常被人詬病，繼113年跌破214萬人次後，114年數據續創低點，僅剩213.9萬人次，正式進入「200萬人次保衛戰」。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，國旅低迷情況不只墾丁，連這一處風景勝地過往1年破千萬人到訪，如今觀光人次直接腰斬600多萬人。近年國旅花費價......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 113
尾牙主持到一半老闆衝上台 黃豪平嚇問：我做了什麼？
藝人黃豪平近日在社群平台分享一段主持尾牙時的意外插曲，當時活動進行到一半，老闆們竟突然「衝上台」，讓他當下驚訝不已，忍不住懷疑自己是否說錯話，緊張直呼：「這場尾牙我做了什麼？！」沒想到劇情最後大反轉，結局相當溫馨，也讓他印象深刻。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 4
傳「停賣蛋撻」網友罵翻！ 肯德基揭真相：我認輸...
台灣肯德基最暢銷的餐點原味葡式蛋撻深獲民眾喜愛，未料業者昨（15日）突然公告，聲稱賣了28年的經典原味蛋撻即將正式走入歷史，讓許多網友傻眼，有些人直呼不能接受，有些人則是反感這樣的負面行銷方式。肯德基今（16日）上午正式說明，證實了所謂停賣蛋撻的背後原因。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 8
薑放太久發芽吃了會中毒？食藥署公布正解 點名「1情況」要當心
買了新鮮食材回家，如果放了一段時間沒有煮，不是發霉爛掉，就是開始發芽了。如果不小心把薑放太久長出新芽，傳言吃了之後可能會中毒，這種說法正確嗎？對此，食藥署解答了。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 7
周杰倫出戰澳網「8歲兒陪進場意外入鏡」！ 網誇超帥：像昆凌
周杰倫14日參加澳網「一分大滿貫」表演賽，雖然遭對手賞ACE球，「連球都摸不到」就光速落敗，但依舊掀起滿滿話題。當他走入球場時，妻子昆凌陪伴在側，鏡頭也意外捕捉到8歲兒子Romeo的身影。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 26
經典賽》中華隊陳傑憲笑談上廁所時接下隊長任務 使命感讓他全力以赴
2026年第六屆世界棒球經典賽將於3月點燃戰火，中華隊今（15日）公布32人集訓名單，同時確定由陳傑憲續任隊長。談到再次接下隊長一職的過程，陳傑憲笑稱過程相當尷尬，透露這份使命感其實是在上廁所時完成。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 13