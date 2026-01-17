建築大師姚仁喜獲頒東海大學名譽博士，感性回憶母校時光。（圖：東海大學提供）

榮獲美國建築師協會（AIA）國際事務所獎的建築師姚仁喜，以卓越成就與社會影響力，獲東海大學肯定，校務會議通過授予名譽工學博士學位。校長張國恩說，姚仁喜不僅是東海建築系孕育出的優秀人才，更是台灣建築界最具代表性人物之一，獲此榮銜實至名歸。姚仁喜則感性表示：「東海的五年，是我一生中最深的幸運。」

東海大學16日在「路思義教堂」舉行姚仁喜名譽博士學位頒授典禮，表彰其長年深耕建築設計與實務領域的貢獻，現場嘉賓雲集，包含校長張國恩、董事長吳清邁與夫人賴兆貞、姚仁喜的兄長姚仁祿與夫人姚任祥等人均到場觀禮。典禮更邀請到重量級貴賓台灣建築學家夏鑄九教授，以及姚仁喜就讀東海時期的老師，美國Dillingham事務所負責人Reed Dillingham一同見證榮耀。

張國恩校長致詞時指出，獲頒東海大學名譽博士的頭銜並不容易，必須同時具備學術地位、獲獎成就、產業貢獻及社會影響力四大條件，並經過系所、院級到校級的嚴格審查。姚仁喜最終以全票通過，成為東海創校以來第九位名譽博士，其過往成就足為楷模。張國恩強調，姚仁喜是繼陳其寬、漢寶德後，第三名榮獲國家文藝獎的東海人，更獲美國建築師協會（AIA）頒發榮譽院士。母校非常榮幸能授予姚仁喜名譽博士學位，也希望以其為榜樣，未來有更多傑出校友獲得此殊榮。

東海大學16日在路思義教堂舉行姚仁喜名譽博士學位頒授典禮。（圖：東海大學提供）

建築系主任曾瑋則引用姚仁喜曾說過的一句話，「建築是人類情感的容器」，為大師創作理念，下最佳註解。曾瑋表示，姚仁喜擅長將人類情感透過材料、形式表現，他重視土地和環境的配合，以蘭陽博物館和新北市美術館為例，藉由建築演繹地貌及歷史文化脈絡。水月道場則利用光影變化傳達獨特詩意，讓空間呈現宛如電影場景般的戲劇張力。AIA也盛讚姚仁喜透過東方美學與哲學思考調動建築元素，巧妙運用自然光線、材質和結構，並以創新思維與高度水準打造令人驚艷的作品。

回望50年前的大學歲月，姚仁喜談到三項形塑自身的珍貴要素—優美的校園環境、獨特的精英師長，以及國際而自由的氛圍。他回憶浸淫在東海校園裡，是第一次真正被「空間」所教育，讓他相信建築能對人產生重大影響。系上師長的教導，是不急著告訴學生正確答案，反而讓他們困惑、質疑自己的假設，後來他才明白，那是一種關於自由的訓練。最後則是東海特殊的氣息，國際背景加上開放自由的學風，讓學生的視野得以伸向遠方，真切感受到與世界的距離並不遙遠。姚仁喜深深感謝1970年至1975年的那段時光，帶領自己一路走到今天，並懷著感恩謙卑的心，接受母校所給予的榮譽。（寇世菁報導）