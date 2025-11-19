建築導入太陽光電與儲能技術推廣講習會 助力淨零建築加速實現

「建築導入太陽光電與儲能技術推廣講習會」廣邀產、官、學界專家、建築從業人員與民眾共同參與。圖：內政部建築研究所提供

為推動建築物邁向淨零轉型，內政部建築研究所於114年10月3日、10月16日及11月4日，分別在新北市大坪林聯合開發大樓15樓國際會議廳、高雄市國立科學工藝博物館南館S203研習教室及臺中市笛卡兒學習空間，辦理「建築導入太陽光電與儲能技術推廣講習會」。活動廣邀產、官、學界專家、建築從業人員與一般民眾共同參與，協助各界掌握建築再生能源應用的最新趨勢與實務要點，加速我國邁向淨零建築的發展。三場次活動合計參與人數超過250人，顯示各界對建築導入太陽光電與儲能技術的高度重視與支持。

講座協助各界掌握建築再生能源應用的最新趨勢與實務要點。圖：內政部建築研究所提供

本次系列講習以「建築結合太陽光電與儲能系統」之整合應用為核心，課程內容涵蓋：「建築近零與永續：淺談建築物設置太陽光電趨勢」、「建築節能與創儲能之能源整合策略」、「太陽光電及儲能系統於建築應用的消防安全挑戰」、「建築導入太陽光電之申請再生能源憑證解析」，以及「建築導入太陽光電及儲能系統之應用案例」等五大主題。透過專題演講與案例分享，協助業界與建築業主深入了解設置流程、技術重點及法規規範，並引導從業人員熟悉再生能源於建築中的整合應用模式。

透過講習活動推廣，加速我國邁向淨零建築的發展。圖：內政部建築研究所提供

內政部建築研究所表示，為達成2050年淨零碳排目標，建築部門扮演關鍵角色。建研所除持續研訂相關技術指引外，亦透過講習會及觀摩參訪活動，協助建築師、開發商及一般民眾瞭解設置流程與管理要點，提升全民對再生能源應用的認知與實踐能力，推動建築產業邁向低碳永續。

建研所指出，未來將持續推動建築節能與再生能源技術整合，並配合中央淨零政策方向，透過教育宣導、技術指引及示範案推廣，促進更多建築實際導入太陽光電與儲能系統，共同打造永續淨零的城市環境。

