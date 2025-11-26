建築導入太陽光電與儲能技術 北中南三場標竿案場參訪圓滿完成

內政部建築研究所於114年度精選北、中、南三處具代表性的建築導入再生能源技術標竿案場，分區辦理參訪交流活動，協助建築從業人員與民眾了解太陽光電與儲能系統的整合應用。三場活動共吸引超過140名產官學界參與，反應踴躍。

首場「中部場」於10月30日在經濟部中台灣創新園區舉行。園區取得鑽石級綠建築、鑽石級智慧建築及建築能效1+級，整合95kW建築整合型光電（BIPV）與45 kW屋頂光電，並以微型氣象站與室內環境監測設備提供能源管理依據。透過智慧能源管理系統調控外氣引入、儲冰與一般冰水主機操作調度、以及照明控制，有效降低尖峰負載並提升再生能源自用比例，展現高效節能與創能整合成果。

以創新設計推動低碳生活，打造永續環境典範。圖：內政部建築研究所

第二場「北部場」於11月10日在明志科技大學辦理。該校為校園微電網示範場域，整合新舊屋頂太陽光電系統及天橋設置太陽光電頂棚，配置200kWh鋰電池儲能設備與電動車充電樁，形成「光、充、儲」一體化能源模式。藉由建築能源管理系統（BEMS），可即時掌握用電與發電情形，並參與台電虛擬電廠調度，發揮削峰填谷與電網支援功能，具備教育示範與節能減碳的雙重效益。

透過導覽與專家分享，呈現我國邁向淨零與智慧管理的重要進展。圖：內政部建築研究所

第三場「南部場」於11月18日在台糖沙崙智慧綠能循環住宅園區舉行。園區為全國首座落實循環經濟理念的住宅聚落，取得鑽石級綠建築候選證書、黃金級智慧建築標章與低碳建築標示1+級。設置約240kW太陽光電系統，年發電量可達24萬度以上；結合建材循環、雨水及中水回收與熱泵系統，打造低碳與永續兼具的示範環境。

三場參訪活動透過實地導覽與專家解說，使與會者更深入了解建築導入光電與儲能的設計重點及應用成效，亦展現我國在建築淨零與智慧能源管理推動上的重要成果。

