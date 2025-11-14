建築工地鄰損 民宅地板破洞

火車站附近一處建案因工地施工，造成附近民房地面出現約二十平方公尺左右的大洞。（記者張上耕翻攝）

記者張上耕∕基隆報導

中山區中山一路基隆火車站附近一處建案，十四日發生建築工地施工，造成附近民房地面出現約二十平方公尺左右的大洞。經通報市府相關單位後，已要求建商立即停工，展開工地附近百餘戶鄰房狀況檢測。建商表示，對出現鄰損的狀況，公司將負責到底。

當地民治里長黃國偉表示，該地面出現大洞的屋主林先生上午十一時左右到當作倉庫的受損民房，才開門就發現倉庫深處出現一個面積約二十平方公尺的大洞，存放的辦公家具已掉落洞中，趕快通知里長，同時通報都發處，並邀議員等人到場會勘。事發後，區長陳錫洺已立即要求建商停工。

議員宋瑋莉指出，該建案半年前曾發生鄰損事件，當時導致附近六戶房屋出現裂縫，一度停工進行鑑定才復工；沒想到又發生鄰房的地面淘空事件。議員施偉政指出，附近居民對該處工地已有諸多意見，要求市府重新檢視前次鄰損事件的報告，嚴格監督不能再發生類似事件。

結構技師表示，以現場情況來看的確已經發生地基淘空現象，後續將先了解影響範圍，進行工地四周鄰房鑑定，包括土地測量、鄰房的傾斜量，若超過規定範圍必須停工改善；後續會利用透地雷達及測量，評估工地現場可能的危害。建商表示，對於鄰損事件，該公司將負責到底。

相關單位表示，目前先要求建商進行開挖處的回填，以穩定地質。建商的復工申請，市府將謹慎把關。

該處建案的工地位於基隆火車站北站對面，目前正在進行地下室的開挖工程，已經開挖五公尺左右。依建商公告的廣告內容來看，業者將興建地下三層、地上十五層的集合住宅，預售成交每坪單價五十多萬元。