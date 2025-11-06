建築工年薪破300萬！黃仁勳：這才是AI時代最缺的新貴

黃仁勳不勸你寫程式，而是勸你拿起工具，學當工匠。他點出未來超稀缺人才，年薪上看300萬，而且人力需求每年都得成倍成長，再成倍成長。

AI高速發展之下，輝達執行長黃仁勳卻提出了不同的觀點：資料中心的加速蓬勃發展，實際上為年輕人創造了數以千計的工作機會。他指出，要抓住這些機會，年輕人只需願意選擇透過技職學校來獲取必要的技能訓練。

黃仁勳在接受英國第4頻道新聞訪問時說，「我們將需要數十萬名電工、水管工、木匠蓋這麼多的資料中心。」他說，「每個經濟體的技術工種將迎來前所未有的蓬勃發展，人才需求將呈現指數級成長。」

被譽為「AI教父」的辛頓（Geoffrey Hinton）近期也在podcast節目中表達一樣的看法，「去學當水管工。」諾貝爾獎得主辛頓說，「我覺得水管工人比較不會失業。但像法務助理這類處理文書工作的人，很快就沒人需要了。」

建築工超搶手，年薪破台幣300萬

黃仁勳不是空談，他正以實際資金投入來兌現承諾。

輝達9月底宣布，將投入高達1000億美元資金，投資OpenAI，支持大規模打造搭載輝達AI處理器的資料中心。根據麥肯錫的預測，到2030年，全球在資料中心的資本支出將激增至7兆美元。

根據推估，建造一座7000坪資料中心，需雇用1500名建築工人，當中許多人無須大學學歷，但年薪可超過10萬美元（約300萬台幣），外加加班費。資料中心完工後，仍需50名全職員工負責維護設施，而這些工作還會帶動周邊地區再創造3.5倍的其他工作機會。

黃仁勳呼籲需要更多水電工和管線工人，這與他更宏觀的觀點一致，也就是下一波的技術機會，不在於軟體層面，而在於實體基礎設施的建構。

今年稍早被問到如果再回到20歲時，他會選擇哪個領域就讀時，黃仁勳坦承，「對於現在已經畢業的年輕人，如果是我，可能不會選擇軟體科學，反而會去鑽研更多實體科學的領域。」

Resume Builder職涯顧問長哈勒在調查中表示，「愈來愈多Z世代大學畢業生轉向發展技術工作，背後的理由是出於擔心AI會取代傳統白領工作，而技術工作則提供難以自動化的實務操作。」

年輕人選技職，也要有師傅教

線上專業發展平台BetterUP的AI首席科學家里斯認為，「機器人技術確實在快速發展。它即將投入入門級工作，比如駕駛卡車和搬運設備，但要應對複雜工作還需要時間。」

在AI時代，技術工人仍有巨大的發展潛力。他們將與AI和機器人並肩協作，把那些要求精細入微和解決複雜問題的工作，交給多年來不斷精進技藝的專業人士。

隨著愈來愈多有意識、有志向的年輕人開始報考技職學校，許多院校反而陷入了師資難尋的困境。根據美國教育部數據，2025至2026學年度，至少有26個州面臨職業與技術教育教師短缺問題。因此，為了解決技職領域的人才斷層，身懷精湛技藝的師傅，同樣是最稀缺的人才。（資料來源：Fortune, NBC News, Fox Business）

編譯：張詠晴 圖片來源：王建棟攝

