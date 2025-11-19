【華人健康網記者黃曼瑩／台北報導】發生高處墜落、車禍、重物撞擊等，往往會造成顏面骨折，也因為強力撞擊可能導致臉部多處裂縫或碎裂，甚至可能影響牙齒咬合、眼睛視神經等，治療與重建手術對於醫療團隊是一大考驗。

建築工臉部墜地面目全非！整外醫師採「隱形重建」，還給一張自信臉龐

46歲王姓建築工在高處施工時因腳下濕滑失足，從五公尺高的平台跌落，臉部著地瞬間造成多處顏面骨折，整張臉腫得像被氣球撐起，嘴唇深度撕裂且無法清楚說話，經轉診後，整形外科醫療團隊採用「隱形切口」方式，不僅沒在臉上留下外露傷口，同時重建顏面骨骼，讓患者感動地說：「我終於有勇氣看自己臉了」！

亞洲大學附屬醫院整形外科主治醫師鄭旭棠表示，當時患者轉院到急診，發現合併右股骨遠端及左股骨轉子間骨折，儘管當下意識清楚，但無法確定牙齒是否咬合正常，這些症狀除了造成外觀上的挫折，更可能影響吃東西、講話、張口甚至視力，是一種容易被忽略、卻對生活影響深遠的傷害。

鄭旭棠指出，舉凡高處墜落、車禍、重物撞擊等高能量外傷，都是導致顏面骨折最主要的原因，臉部骨頭雖然看似堅硬，但結構細緻，任何強力撞擊都可能造成多處裂縫或碎裂，患者往往在事故發生後短時間內就會出現臉部腫脹、瘀青、咬合不正、臉部凹陷變形、視線出現複視，甚至因為神經受壓導致麻木。

因此這類顏面骨折患者送醫後，最先要確認的是腦部、眼睛、頸椎是否有合併損傷，重建手術通常會在患者生命徵象穩定後馬上安排，並依照骨折位置與嚴重度規劃修復方式。

王男在骨科團隊先為他完成兩側下肢骨折固定後，便由整形外科接手處理臉部重建，評估後決定採用「隱形切口」的方式，透過口腔內及眼下結膜處進入，不在臉上留下任何外露傷口，這種手術方式需要醫師高度熟悉解剖構造，因為視野狹窄，任何偏差都可能影響臉部線條或功能，醫療團隊在狹小的空間內重建上頷骨、下頷骨及雙側顏面骨折處，同時使用可吸收的人工骨釘與骨板進行固定，讓骨架能在術後逐漸穩定並自行癒合。

透過團隊密切合作，手術在數小時後順利完成，王男術後醒來時雖然仍有腫脹，但臉上看不見外露傷口，連護理師都驚訝地說：「像是沒有開過刀一樣」，後續也逐漸恢復咬合功能，臉部凹陷也因骨架重建而回復原貌，經過復健已能正常行走與進食，他笑稱：「本來以為這輩子臉會歪掉，幸好遇到願意細修每一個角度的醫師團隊，讓我敢再看自己的臉。」

鄭旭棠醫師提醒，現代的顏面重建方式講求功能與外觀兼重，除了骨骼復位，也會盡量避免留下外露疤痕，讓患者能在心理與生理上都回到原本的生活。（圖片提供／亞洲大學附屬醫院）

鄭旭棠醫師提醒，高處工作者是顏面骨折的高風險族群之一，一旦意外受傷，並非只有外觀問題，而是涉及骨頭、肌肉、神經與眼睛的複合性傷害，民眾若在意外後出現臉部腫脹遲遲未退、牙齒咬不到位置、張口困難、眼睛重影或臉部某處摸起來麻木，都應盡速就醫避免永久受損，否則日後即便決定再手術，也需要更大範圍的切開與調整，恢復難度高出許多。

他也強調，現代的顏面重建方式講求功能與外觀兼重，除了骨骼復位，也會盡量避免留下外露疤痕，讓患者能在心理與生理上都回到原本的生活，若能配合醫師建議，醫療團隊就能協助受傷者重拾信心，儘速恢復日常生活。

