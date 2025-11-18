建築工臉部碎裂差點毀容 隱形切口神救援

▲醫療團隊透過「隱形切口」顏面重建技術，讓患者找回自信臉龐。(圖／柳榮俊攝2025.11.18)

[NOWnews今日新聞] 46歲王姓建築工人因高處作業時腳下濕滑，不慎從5公尺高的平台摔落，臉部著地瞬間造成多處顏面骨折，整張臉嚴重腫脹、嘴唇深度撕裂，甚至無法清楚說話。轉診至亞洲大學附屬醫院後，整形外科團隊以「隱形切口」進行重建手術，不僅避免臉上留下外露傷口，亦成功重建顏面骨骼。王男術後感動表示，我終於敢看自己的臉了。

亞大附醫整形外科主治醫師鄭旭棠明，患者到院時除臉部骨折，還合併右股骨遠端及左股骨轉子間骨折，雖意識清楚，但咬合是否正常難以判斷。此類顏面骨折除外觀受損，更可能影響進食、說話、張口與視力，是容易被忽略但對生活影響深遠的傷害。

鄭旭棠指出，高處墜落、車禍、重物撞擊等皆是顏面骨折的常見原因。臉部雖由多塊骨頭支撐，但結構精細，強力撞擊易造成裂縫或碎裂，患者常在短時間內出現腫脹、瘀青、咬合不正、凹陷變形、複視，甚至因神經受壓出現麻木感。

患者送醫後，醫療團隊會先確認是否合併腦部、眼睛與頸椎損傷；在生命徵象穩定後便安排重建手術。王男的下肢骨折先由骨科固定，隨後由整形外科進行顏面重建。

醫療團隊評估後選擇採用「隱形切口」方式，從口腔與眼下結膜等處進入，不在臉上留下任何外露傷口。由於視野狹窄，手術需高度熟悉解剖結構，稍有偏差就可能影響臉部線條或功能。團隊在有限空間內完成上頷骨、下頷骨與雙側顏面骨折重建，並以可吸收骨釘及骨板固定，使骨架在術後逐漸穩定自然癒合。

數小時手術順利完成，王男醒來時雖仍腫脹，但臉上看不見外露傷口，護理師驚呼「像沒開過刀一樣」。隨著咬合恢復、凹陷改善、行走與飲食狀況逐漸好轉，他也笑稱：「本來以為這輩子臉會歪掉，幸好遇到細修每個細節的醫療團隊。」

鄭旭棠提醒，高處作業族群屬顏面骨折高風險，若事故後出現臉部腫脹不退、咬合不正、張口困難、複視或局部麻木等情形，務必儘速就醫，以免造成永久損害。若延後治療，往後手術需更大範圍切開，恢復難度也將大幅提高。

他強調，現代顏面重建強調功能與外觀兼顧，盡可能不留外露疤痕，協助患者在心理、生理上都能回到原本生活，只要配合治療，醫療團隊都能協助受傷者重拾信心，順利回歸日常。

